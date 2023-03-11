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被質疑「凱子外交」？ 台外交部駁：不與中國金援競賽

台灣新聞組／台北10日電

密克羅尼西亞總統透露與台灣談建交與配套援助案，遭在野黨批評政府是「凱子外交」。中華民國外交部晚間舉出實際數據指出，在全球對太平洋國家的援款來源中，澳紐合占五成，美日各占6%、7%，台灣僅占1%。

據中央社報導，台外交部長吳釗燮今年2月確曾應密國總統帕努埃洛(David Panuelo)之邀在第三地會晤，但吳釗燮在會中僅詳述台灣與帛琉、馬紹爾等太平洋友邦的合作模式，未以喊價方式承諾金援額度；密國總統所提每年1500萬美元金額，是依常態援外計畫所推估的價值總額。

因帕努埃洛即將卸任，吳釗燮會中也向對方坦言，若兩國要進階詳談計畫或簽約，須正式跟密國新政府談判；新政府預計5月選出、7月就職，屆時台灣會持續展現「交朋友的誠心」，希望雙方關係不會「見光死」。

外交部10日晚間發布新聞稿指出，台灣絕對不會與中國大陸金援競賽，也不會採取金錢外交。台灣與太平洋友邦合作領域，以公衛醫療、農漁畜牧、教育合作、技職訓練、潔淨能源為主，另包括防疫、氣候變遷、民生基礎建設工程等，皆獲友邦肯定，和中國不尊重受援國的作法大不同，中國是以賄賂、脅迫等不法手段，提出華而不實計畫，並陷受援國於債務窘境。

外交部表示，依澳洲智庫Lowy Institute「太平洋援助地圖」最新資訊，2008至2020年間，在太平洋地區援助當中，澳洲援款占42%(151.7億美元)、紐西蘭援款占7%(25.3億美元)、美國援款占6%(23億美元)、日本援款占7%(25億美元)、中國援款占9%(33.7億美元)，台灣援助金額僅占1%(4.97億美元)。

外交部表示，台灣近一年「政府開發援助」(ODA)經費約3.09億美元，占國民所得毛額0.04%，與聯合國對已開發國家所訂理想標準0.7%仍有相當差距。

澳洲 中華民國 氣候變遷

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