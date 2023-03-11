美中競逐南太平洋 密國外交動向牽動地緣政治

美中競逐南太平洋，密克羅尼西亞動向牽動地緣政治。圖為拜登總統(左三)去年9月在白宮歡迎太平洋島國領袖。左一為密國總統帕努埃洛。(美聯社)

太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛(David Panuelo)建議政府與台灣建交，並指控中國對該國實施「政治作戰」。美國2月才與密國簽署合作備忘錄(MOU)，而中國特使3月初剛訪問密國，美中持續拉攏太平洋島國，強化區域影響力，密國外交動向牽動南太平洋地緣政治。

在中國太平洋島國事務特使錢波3月1日訪問密克羅尼西亞約逾一周後，傳出密克羅尼西亞聯邦(Federated States of Micronesia)擬轉與台灣建交。

密國7日甫舉行大選，帕努埃洛任期僅剩兩個月，曾在2015年至2019擔任密國第8任總統的克里斯汀可望將再次執政。帕努埃洛坦言深知他的建議可能為自己與家人帶來人身危險，但他為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。

根據中國外交部網站，中國與密克羅尼西亞於1989年9月11日建交。中國國家主席習近平2019年曾出席帕努埃洛的就職儀式，帕努埃洛則在同年訪問中國。

在中美關係持續緊張的態勢下，美中兩國積極拉攏太平洋島國，希望強化各自的影響力。

美國2月表示，美方已與密國簽署合作備忘錄(MOU)，反映雙方對美國未來提供密國援助一事上已有共識。

外界分析，美國急於將密國排除於中國的勢力範圍外。路透曾報導，美國國務院 宣布與密國簽署合作備忘錄，意味著華府現在已與三個關鍵太平洋島國(密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉)就未來援助事務簽署合作備忘錄。美國正在商談續簽合作協議，讓美國能為了國防目的，進入太平洋大片區域。

另一方面，中國也積極鞏固與太平洋島國的關係，錢波3月初先後至密國和巴布亞紐幾內亞 訪問。

中國外交部網站稱，錢波與帕努埃洛友好交談，就兩國關係及共同關心的國際和地區問題合作深入交換意見。不過，東南亞 新聞網Benarnews報導卻稱，密國總統府發言人表示，帕努埃洛並未與錢波見面。

報導指出，錢波訪問後中國發表聲明稱，「密國重申堅定恪守一個中國原則」，但密國在會後聲明並未提到這一點。