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控中脅迫賄賂 密克羅尼西亞與台談建交 開價「3年5000萬」

記者歐陽良盈／台北報導
密克羅尼西亞總統帕努埃洛。（美聯社）
密克羅尼西亞總統帕努埃洛。（美聯社）

「外交家」(The Diplomat)雜誌報導太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛(David Panuelo)，日前致函給國會議員與高層官員，建議密國轉與台灣建交，並透露他2月曾與台外交部長吳釗燮討論若台密建交，台灣將援助密國5000萬美元。吳釗燮10日在立院坦承，「確實有接觸過，做一些意見交換」。

吳釗燮認曾接觸：願以台灣模式協助

台外交部表示，台灣樂願「以台灣模式」協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，尊重也歡迎密國和我國拓展雙邊關係。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與全球理念相近的國家攜手合作，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序。

密克羅尼西亞是西太平洋島國，是美軍從夏威夷到關島必經之路，對美國而言戰略地位重要，近來也傳出美方擴大對密國的援助。

「外交家」雜誌報導，密國本月7日舉行大選，總統帕努埃洛任期只剩兩個月，他日前寫給密國官員的信中透露，今年2月與吳釗燮見面詢問兩國建交可能性，以及能獲得哪些潛在援助等，並討論到，如果密國不正式轉換建交對象，只讓台灣設立代表處又會有什麼好處等。

帕努埃洛在信中直言，他和吳釗燮的討論很直白，密國未來需要5000萬美元的資助，如果和台灣建交，希望三年內可以收到這筆資金，且每年另要1500萬美元的援助計畫，項目由密國自行分配。

帕努埃洛稱，台灣向他保證，目前中國在密克羅尼西亞參與的所有建設和計畫，台灣都能接手，且將聘雇密國勞工，幫當地勞工做職業訓練，這個提議和中國目前的作法大不相同。

帕努埃洛信中也透露，密國高官就任後或與中國使館官員見面後，就會收到一個裝現金的信封，他不知該用什麼詞彙來形容，但這樣的現象讓很多密國高官在面對主權被矮化時，選擇噤聲或替中國說話。

帕努埃洛認為，密國跟台灣建交除可以獲取財政上的好處，更重要的是提高主權安全，讓密國遠離中國大陸的各種威脅，他在信中提及，中方派遣探勘船到密國專屬經濟海域，當密國派海巡船去了解，反受到中國警告。

太平洋島國 兩岸外交角力 製表／政治組
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勞工 夏威夷

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