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中國促成沙伊復交 WSJ：凸顯美影響力減弱

編譯盧炯燊／綜合10日電
沙烏地阿拉伯與伊朗恢復邦誼，凸顯中東國家亟欲擺脫美國在中東地區的控制力。圖為葉門民眾在首都沙那示威時，燒毀美國國旗。(美聯社)
沙烏地阿拉伯與伊朗恢復邦誼，凸顯中東國家亟欲擺脫美國在中東地區的控制力。圖為葉門民眾在首都沙那示威時，燒毀美國國旗。(美聯社)

沙烏地阿拉伯與伊朗在中國斡旋下祕密談判並恢復外交關係，標誌著中東整個局勢發生巨變，表明中國與美國在該地區的影響力一升一降，也讓美國及以色列感到懊惱。

美國的初步反應冷淡，國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)稱，美國長期以來鼓勵沙烏地與伊朗直接會談以緩解緊張局勢，並指兩國恢復外交關係與中國無關；他又說，避免事態升級、使用外交手段，加上有效的威懾，是拜登總統去年訪問該地區時概述的政策的核心。

不過華爾街日報指出，外界普遍認為中國在兩國談判中扮演重要角色，是北京與華盛頓在中東地區影響力的分水嶺時刻，也是對美國的又一次重大打擊。分析人士說，沙烏地和伊朗復交，表明了雙方都希望擺脫美國對該地區的實質控制。

政治風險諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 的中東及北非地區負責人卡梅爾 (Ayham Kamel) 指出，去年12月在沙國首都利雅德舉行的海灣-中國峰會，成為北京緩和利雅德與德黑蘭緊張情勢的關鍵，也展示了中國與中東合作新框架的速贏。

他又說，中國促成中東兩個重量級國家達成復交協議的能力，讓外界非常關注，也開啟了北京成為該地區重要外交大國的第一章。

美國資深中東談判代表、現任卡內基國際和平基金會高級研究員米勒(Aaron David Miller)表示，復交協議反映出中東國家正在調整政策，考量是否繼續將華盛頓作為優先考慮；而沙烏地已認為中、俄是重要合作夥伴。

他又說，在美中關係愈趨緊張之際，沙烏地與中國關係卻愈來愈融洽，無疑打了拜登一記耳光。

美國官員表示，在拜登政府2021年上台後不久，沙烏地就告訴美方，他們計畫探索改善與德黑蘭的關係，美國當時認為和解的可能性很小，故在未提出異議的同時，繼續保留川普時代對伊朗的大部分制裁措施。

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