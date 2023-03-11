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北京斡旋 沙伊復交牽動中東局勢 考驗美國

記者顏伶如／綜合報導
中國斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗恢復中斷七年的邦誼。圖中左為沙國國務⼤⾂、國家安全顧問穆薩伊德．艾班，右為伊朗最⾼國家安全委員會秘書阿⾥．沙姆哈尼，中為中共中央外事辦主任王毅。(路透)
中國斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗恢復中斷七年的邦誼。圖中左為沙國國務⼤⾂、國家安全顧問穆薩伊德．艾班，右為伊朗最⾼國家安全委員會秘書阿⾥．沙姆哈尼，中為中共中央外事辦主任王毅。(路透)

在中國斡旋下，伊朗沙烏地阿拉伯10日宣布恢復中斷七年的外交關係，重新互派使節團；兩國復恢邦誼，可望降低中東地區發生衝突的風險，也凸顯中國在該地區的影響力增加，更可能讓美國與以色列促進區域聯盟，以對抗德黑蘭的努力面臨挑戰。

伊朗與沙烏地是因利雅德處決什葉派領袖導致駐德黑蘭大使館被抗議群眾攻占後，雙方2016年終止外交關係；伊朗和沙烏地在兩國官方媒體發布聯合聲明指出，「經過會談後，伊朗伊斯蘭共和國(Islamic Republic of Iran)和沙烏地阿拉伯王國(Kingdom of Saudi Arabia)同意恢復外交關係，將在兩個月內重啟大使館和使節團」，同時執行20多年前簽署的安全和經濟合作協議。

中國一直爭取與伊朗、沙烏地阿拉伯發展更加密切的經濟關係，但這次伊、沙復交是北京第一次在中東競爭對手之間展現如此龐大的影響力。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說，沙烏地和伊朗於北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。這是「對話的勝利」、「和平的勝利」，為當前動盪不安的世界提供了重大好消息，傳遞了明確信號。

根據兩國聯合聲明，復交協議是伊朗與沙國高層官員在短短幾天的時間裡於北京秘密敲定。知情人士透露，中國國家主席習近平2022年12月到沙國首都利雅德進行國事訪問期間，曾經提出伊沙兩國恢復對話的建議。

美國以及伊、沙兩國官員指出，復交協議內容寫道，伊朗承諾停止攻擊沙烏地阿拉伯，親伊朗的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)也將停止攻擊沙國。協議裡也寫道，兩國外長將舉行高峰會議商討復交後的其他事宜。

去年秋季，伊朗發生反政府示威抗議，後來伊朗遭到國際社會孤立。旨在恢復2015年伊朗核子協議的談判破局之後，伊朗想要避開國際經濟制裁的希望也隨之破滅。對於德黑蘭來說，與沙烏地阿拉伯恢復邦交有助於減輕外交疏離。

對利雅德來說，沙國正在尋求拜登政府提供安全新保證的同時，與伊朗復交等於是擴展了外交新天地。

美國國務院前任官員、智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)伊朗專家塔基(Ray Takey)指出：「對伊朗而言，這是從外交隔絕裡脫困。對中國而言，這是深化區域參與，並且展現中國不只是能源客戶而已。至於對沙烏地阿拉伯來說，這一切都牽動著美國。」

復交協議並未討論到伊朗核子計畫。美國制裁已讓伊朗經濟嚴重崩壞，最近幾周發生的貨幣危機更讓伊朗舉國動盪。

伊朗 沙烏地阿拉伯 北京

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