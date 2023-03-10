美在墨西哥用武？墨總統：不會讓美軍力介入
墨西哥總統羅培茲•歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)9日譴責美國議員呼籲在墨西哥動用軍事力量打擊販毒集團的舉動，稱其威脅墨西哥的主權；另外，儘管有大量的證據，歐布拉多仍表示墨西哥不生產或消費芬太尼(fentanyl)，並稱合成鴉片類藥物問題為「美國問題」。
歐布拉多在記者會中聲明：「我們不會允許任何外國政府干預我們的領土，更不會讓一個政府的軍武勢力介入。」
上周四名美國公民前往墨西哥時遭販毒集團綁架，其中兩人被殺害，另兩人獲救，這起綁架案促使華府共和黨議員呼籲採取更強硬的手段制裁有組織犯罪。
德州共和黨籍聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)8日在推特發布一則西班牙語貼文，質問歐布拉多為何反對一項提案，該提案授權在墨西哥採取針對販毒集團的軍事行動。
歐布拉多稱：「該提案除了不負責任，還冒犯墨西哥的人民。」表示墨西哥不會聽從任何人的命令。
共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)6日在福斯新聞(Fox News)採訪中呼籲提出立法，將部分墨西哥販毒集團列為「外國恐怖組織」。
歐布拉多表示將開始針對在美墨西哥人發起有關共和黨提案的宣導，若共和黨議員試圖「就其政治宣傳、選舉和政治目的利用墨西哥」，墨西哥將呼籲不要把票投給共和黨。
致命綁架案件與反彈聲浪可能使美墨之間的合作加強更加複雜，美墨合作涉及移民、毒品販運等層面，尤其是極致命的芬太尼。
歐布拉多將合成鴉片類藥物問題稱為美國問題，表示美國應該利用家庭價值觀對抗藥物成癮，「在這裡我們不生產芬太尼，也不消費芬太尼，美國為何不好好處理他們的社會腐敗問題。」
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