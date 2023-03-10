美在墨西哥用武？墨總統：不會讓美軍力介入

墨西哥總統歐布拉多9日譴責美國議員呼籲在墨西哥動用軍事力量打擊販毒集團的舉動。(路透)

墨西哥 總統羅培茲•歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)9日譴責美國議員呼籲在墨西哥動用軍事力量打擊販毒集團的舉動，稱其威脅墨西哥的主權；另外，儘管有大量的證據，歐布拉多仍表示墨西哥不生產或消費芬太尼(fentanyl)，並稱合成鴉片類藥物問題為「美國問題」。

歐布拉多在記者會中聲明：「我們不會允許任何外國政府干預我們的領土，更不會讓一個政府的軍武勢力介入。」

上周四名美國公民前往墨西哥時遭販毒集團綁架，其中兩人被殺害，另兩人獲救，這起綁架案促使華府共和黨 議員呼籲採取更強硬的手段制裁有組織犯罪。

德州共和黨籍聯邦眾議員 克倫紹(Dan Crenshaw)8日在推特發布一則西班牙語貼文，質問歐布拉多為何反對一項提案，該提案授權在墨西哥採取針對販毒集團的軍事行動。

歐布拉多稱：「該提案除了不負責任，還冒犯墨西哥的人民。」表示墨西哥不會聽從任何人的命令。

共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)6日在福斯新聞(Fox News)採訪中呼籲提出立法，將部分墨西哥販毒集團列為「外國恐怖組織」。

歐布拉多表示將開始針對在美墨西哥人發起有關共和黨提案的宣導，若共和黨議員試圖「就其政治宣傳、選舉和政治目的利用墨西哥」，墨西哥將呼籲不要把票投給共和黨。

致命綁架案件與反彈聲浪可能使美墨之間的合作加強更加複雜，美墨合作涉及移民、毒品販運等層面，尤其是極致命的芬太尼。

歐布拉多將合成鴉片類藥物問題稱為美國問題，表示美國應該利用家庭價值觀對抗藥物成癮，「在這裡我們不生產芬太尼，也不消費芬太尼，美國為何不好好處理他們的社會腐敗問題。」