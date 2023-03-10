平息眾怒「保護生意」 墨毒販集團道歉 交出5嫌趴地上

警方在綁架案發地，發現一貨車雨刷上夾著道歉信，五男雙手被綁趴在地上。 (取材自推特)

上周末四名美國人在墨西哥 北部邊境城市馬塔摩羅斯(Matamoros)遭到綁架，而且其中兩人不幸遇害之後，墨國軍警加強了在附近地區的掃黑力道，逼得販毒組織不得不清理門戶，9日自動交出捅婁子的罪魁禍首；墨西哥同時也在調查販毒組織是否認為四名美國人是來搶地盤，因此痛下殺手。

當地警方當天清晨在綁架發生地點附近發現一輛皮卡貨車，雨刷上夾著一張手寫的信函。卡車旁邊則有五名男子雙手被綁，臉部朝下趴在地上。警方同時在卡車上起出AK-47和AR-15自動步槍各一把，彈匣七個，及各型口徑彈殼數枚。

該封信是由自稱為海灣販毒集團(Gulf Cartel)旗下蠍子幫(Scorpions)份子所寫，聲稱為3日發生的綁架事件負責，但強調「直接參與事件，該為後果負責的人，從頭到尾都是擅自行動，不守紀律，所以我們決定將他們交出來。」信函並指責這五人違反了「尊重無辜民眾的生命與福祉」幫規。

信中同時對發生綁架的馬塔摩羅斯市居民、綁架過程中無辜被槍殺的一名墨西哥女子，和受害的美國人及其家屬，鄭重道歉。

美國廣播公司(ABC)新聞指出，數個熟悉本案的消息管道認為這封道歉信應該是真的；但美方官員和ABC新聞仍未能確定這封信的真實性。至於五名遭綑綁的男子已被墨西哥警方收押，但是否真的就是綁匪仍有待進一步確認。

據美聯社報導，毒梟經常會對競爭對手和政府當局發出恐嚇信函，但有時候也會採取必要的公關手段，緩和情勢，平息眾怒。類似上周末的暴力行動對於販毒生意就是大大的不利。

墨國執法單位目前正全力調查這起綁架事件的來龍去脈，初步研判嫌犯可能將四名美國人誤認為闖進自己地盤的敵對販毒組織或人蛇集團成員，因此動手，企圖殺雞儆猴。

為了拼湊完整資訊，墨國警方也利用電子數據收集了四名美國人的背景資料，包括姓名、生日和住址，甚至是犯罪紀錄，結果發現兩名遇害的美國人，伍達爾德(Shaeed Woodard)及布朗(Zindell Brown)，都有毒品 前科。

一份墨西哥當局的調查文件指出，「不能排除這起針對美國人的攻擊行為和毒品走私行動有直接關聯。」

由於四名美國人都來自南卡 州，路透向南卡州政府取得的資料顯示，死者之一伍達爾德於2007年到2016年之間有五項毒品前科，大部分都是小罪，但有一起涉及製造和意圖銷售禁用麻醉藥劑；另一名死者布朗則在2015年因為持有小量大麻而兩度遭到判刑。

另外，南卡州的資料還顯示，受傷的生還者威廉斯(Eric James Williams)在2017年也因為製造和銷售古柯鹼而被定罪。但是墨國方面的文件並未顯示這項前科。