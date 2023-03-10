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拜登新預算案提撥28億元抗癌 胰島素月費上限35元

編譯徐薏茹／綜合9日電
拜登總統9日公布的預算案，將擁有私有保險者的胰島素(insulin)花費上限降低至每月35元。(Getty Images)
拜登總統9日公布的預算案，將擁有私有保險者的胰島素(insulin)花費上限降低至每月35元。(Getty Images)

在9日提交國會的新年度聯邦預算案中，拜登總統要求國會撥出28億元幫助推進他的「抗癌登月」(cancer moonshot)倡議目標；此外，拜登的預算案中也將擁有私人保險者的胰島素花費上限降低至每個月35元。

美聯社報導，28億元中超過一半的資金(17億元)將給予衛生福利部(HHS)，以支持拜登跨部門、跨機構的抗癌計畫。

拜登去年宣布的「抗癌登月」倡議目標包括在未來25年讓癌症死亡率減半，幫助縮小癌症篩檢的差距，更深入探究並解決與特定癌症相關的環境及有毒物質暴露問題，以及降低可預防癌症的影響；「抗癌登月」也在先進研究與資源投入資金，以支持病患與照護者。

儘管拜登的預算案國會不可能照單全收，但他希望抗癌計畫能獲得兩黨支持。

癌症每年讓數百萬美國人失去親人，拜登夫婦的長子波(Beau)2015年即在46歲壯年因腦癌逝世；拜登夫婦今年也都從夫敷上切除癌病變細胞。

拜登的另一項提案涉及胰島素價格；1月時「降通膨法」(Inflation Reduction Act)將老年人每月的胰島素支出限制為35元，但未參與聯邦醫療保險(Medicare)的人被排除在外；拜登發表國情咨文時呼籲國會完成相關工作，將每個人納入胰島素每月35元上限的項目，但不包括沒有保險的人。

跨國製藥公司「禮來」(Eli Lilly)本月宣布在特定零售藥局中，私人保險顧客每個月的胰島素費用上限將設定為35元。然而禮來執行長里克斯(David Ricks)指出，七成美國人使用的並非該公司生產的胰島素，他呼籲聯邦決策者與雇主協助降低胰島素的負擔成本。

拜登讚揚禮來的決定，呼籲其他製藥商跟進，並再次向國會喊話，降低每個人負擔的胰島素價格。

根據「美國糖尿病協會」(American Diabetes Association)的資訊，約40%的糖尿病患者擁有私人保險，5%的糖尿病患者沒有保險。

拜登 聯邦醫療保險 癌症

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