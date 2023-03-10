拜登6.9兆預算案公布 億萬富豪稅25%起跳

拜登總統9日在費城公布2024年預算案，力行節約聯邦開支，盼在十年內減少赤字3兆元。(路透)

軍費逾8350億元 創和平時期新高

兩黨對峙讓美國面臨債務違約風險之際，拜登 總統9日公布規模6.9兆元的2024年預算 案，重點包括未來十年將讓政府赤字減少2.9兆元、對收入排行榜頂尖的富豪及大型企業加稅、家庭資產超過1億元以上者新增25%稅率最低稅；軍事預算則有8350億餘元，成為美國史上和平時期軍費預算數目最高的預算提案之一。

兩黨協商揭序幕 共和黨 表態不支持

拜登總統9日在費城公布2024年預算案，富豪的稅率將從25%起跳，軍費則增至創紀錄的8350億元。(歐新社)

共和黨已經表態不會支持這項預算案，拜登也面臨著共和黨是否同意調高國債上限的未知數，但也揭開與共和黨協商的序幕。

共和黨籍眾議員先前已提出要求，如果要調高政府舉債上限，聯邦支出必須大幅刪減；對於包括向富豪加稅的拜登預算提案，共和黨陣營並沒有相對提出預算方案，僅堅決表態不支持。

拜登在費城宣布預算辦 選舉味十足

拜登總統9日在費城公布2024年預算案，富豪的稅率將從25%起跳，軍費則增至創紀錄的8350億元。(美聯社)

美聯社報導，拜登9日在費城宣布預算案時，在舞台上演說時選舉風格十足。他說：「我把預算案都攤開來了，共和黨國會議員應該跟進。然後我們可以坐下來，看看哪些地方是我們意見不同的。」

川普時期減稅政策2025年屆滿失效

前總統川普在2017年稅改當中為年收入40萬元以上民眾減稅，拜登預算案將讓這項減稅政策在2025年屆滿失效。根據拜登預算案，家庭資產超過1億元以上，將新增25%稅率的最低稅(minimum tax)，企業的股票回購稅(stock buyback tax)從1%調高至4%。年收入40萬元以上民眾要多繳紅藍卡稅(Medicare tax)，以便讓俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)有經費能支撐到2050年。

年收入40萬以上稅率 調高到39.6%

年收入40萬元以上民眾所得稅稅率將調高到39.6%，家庭收入與資本利得(capital gains)合計超過100萬元者，將不再享受優惠稅率。企業稅稅率將從21%增加到28%，跨國公司海外收入稅率從10.5%調高到21%。

拜登預算提案授權聯邦醫療保險計畫為更多處方藥品議價，以節省政府開銷。從政府花費項目來看，拜登優先支出項目包括為兒童早期教育及托兒服務提供經費、將胰島素藥價35元上限的措施擴及適用於所有美國民眾，免費就讀社區大學計畫則擴大實施。

華爾街日報分析，拜登預算案在國會過關機會不高，但為與共和黨針對政府支出進行協商則揭開序幕。2024年預算案比規模約6.4兆元的2023年預算案增加大約5000億元。本會計年度將於9月30日結束，兩黨正為是否調高政府舉債上限在國會展開角力戰。