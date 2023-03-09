FBI局長：北京恐藉TikTok分化美國 影響對台等論述

美國國安機構認為中國社群媒體TikTok有能力影響論述，在民眾間製造分裂，影響公眾言論，必須要禁止。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)8日在參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)作證時說，中國社群媒體TikTok 有能力影響論述，並在美國民眾之間製造分化，影響公眾言論，包括台灣論述在內。

雷伊回答參院情報委員會共和黨首席成員、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)提問時說，美國民眾應該了解「我們國家有些事情很寶貴，那就是私人產業與公共產業之間的差別，兩者之間的界線在中國共產黨 運作模式當中，並不存在」。

聯調局長雷伊(左)8日在參院聽證上表示，美國應該檢討並評估TikTok引發的國家安全考量。(美聯社)

魯比歐在聽證會上也詢問雷伊中國是否可能利用TikTok推動自身論述，以分化美國民眾看法，像是在入侵台灣時，確保美國民眾看到的影片大談為何台灣屬於中國，以及為何美國不應該干預時，雷伊給予肯定答覆。

雷伊表示，美國應該檢討並評估TikTok引發的國家安全考量。魯比歐則說，如果TikTok對美國有害，所有不利之處及潛藏風險都已獲得討論，TikTok受到35歲以下民眾高度喜愛這一點，就應該足以讓美國對TikTok施以鐵腕行動。

魯比歐說：「對於國家來說，這是重大的國安威脅，而且是我們在過去不曾遇過的。我覺得它可能是世界上最有價值的監視工具之一。」

雷伊答覆民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)詢問時說，TikTok母公司北京字節跳動科技(ByteDance)雖是私人企業，但在中國共產黨統治下其實沒有差別，政府可以使用社群平台做為數據操作用途。

雷伊在聽證會上說，如果詢問美國人是否願意把所有數據、電子裝置控制權、資訊控制權都交給中國共產黨，絕大多數美國人會說不同意，如同我的孩子們回答一樣。他說：「推薦演算法的掌控，讓他們得以展開影響操弄行動，軟體掌控則讓他們得以進入數以百萬計的電子裝置。」

他說，把三大因素放在一起的時候，就會回到最初的討論重點，那就是TikTok是最終受到中國政府控制的工具，「對我來說，這非常明顯存有國家安全隱憂」。