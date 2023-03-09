前官員：習掌權後瓦解美國在中情報網 處決20名線人

華盛頓對了解北京 的決策，必須有極高的可靠度，包括中國在俄烏戰爭會否軍援俄羅斯、會否對台灣動武等；但是，美國前情報官員承認，要在一個權力高度集中且廣泛監控的國家裡，辨識其領導人的意圖，難度非常高，特別是在2010至2012年，中國瓦解了中情局在中國國內的間諜 網，抓獲及處決了18至20名線人後，迄今整個間諜網仍未恢復。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這名前情報官員表示，中國國家主席習近平 加強對權力的控制、廣泛且龐大的電子監控、香港對異議分子的鎮壓，加上長達三年對抗新冠疫情的嚴厲封鎖，也都讓美國收集情報變得異常困難。

2010至2012年中情局在中國國內的間諜網被瓦解，是美國情報界數十年來的毀滅性挫折，至今仍未恢復。

報導引述一名了解內情的美國前高級情報官員指出，直到十年前，中國領導層仍存在不同派系，權力分散在集體領導層，收集情報相對較為容易，但現在是一個更加集中、嚴密的系統。

政治風險顧問公司「中國策略集團」(China Strategies Group)總裁、前中情局中國項目分析師強生(Chris Johnson) 表示，習近平權力鞏固，加上三年來嚴厲的抗疫封鎖政策，要從這個嚴密系統中獲取權威信息變得非常困難。

2015至2016年擔任中情局東亞及太平洋地區副助理局長的懷爾德(Dennis Wilder)說，這個系統的封閉程度，讓人很難滲透到內部。

中情局和國家情報總監辦公室國家情報總監辦公室(ODNI)拒絕回應這些說法。

不過中情局局長伯恩斯 (William Burns)上月在接受哥倫比亞廣播公司(CBS) 訪問時，被問及美國是否有窗口了解習近平的想法及決策時，他說在威權主義下，對任何情報部門來說這都是最難回答的問題。

但也有前情報官員及專家較為樂觀，因為習近平及其他高層官員經常公開闡述北京的目標，情報部門可以從中分析了解。

強生認為，拜登政府聯合盟友在對抗中國的同時，也必須與中國溝通對話。他說，兩國關係持續惡化，保持溝通渠道以避免誤判而出現意外衝突尤其重要。