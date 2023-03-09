習近平拚一體化國家戰略體系 要打造世界一流軍隊

中共中央軍委主席習近平8日在北京出席14屆全國人大一次會議，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，稱要打造世界一流軍隊。(新華社)

身兼中共 中央軍委主席的習近平 8日在出席中國全國人大會議解放軍 和武警部隊代表團全體會議時強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是中共中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求。貫徹落實好這一部署，對加快把解放軍建成世界一流軍隊具有十分重要的意義。

習近平要求，要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。

他強調，要堅持中共中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國大陸應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

解放軍報曾指出，當今時代，國家戰略競爭力、社會生產力、軍隊戰鬥力的藕合關聯愈來愈緊，國防經濟和社會經濟、軍用技術和民用技術的融合度愈來愈深。中共20大對國防和軍隊建設作出戰略部署，明確把鞏固提高一體化國家戰略體系和能力作為一項重大戰略任務。

據新華社報導，習近平8日對解放軍和武警部隊代表指出，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程，要統籌全局，突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水平科技自立自強。

習近平指出，同時要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務「強軍勝戰」導向，優化體系布局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平並要求，要弘揚擁政愛民、擁軍優屬光榮傳統，鞏固發展新時代軍政軍民團結，在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍，為鞏固提高一體化國家戰略體系和能力、為推進強國強軍匯聚強大力量。