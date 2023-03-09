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習近平拚一體化國家戰略體系 要打造世界一流軍隊

特派記者賴錦宏／北京報導
中共中央軍委主席習近平8日在北京出席14屆全國人大一次會議，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，稱要打造世界一流軍隊。(新華社)
中共中央軍委主席習近平8日在北京出席14屆全國人大一次會議，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，稱要打造世界一流軍隊。(新華社)

身兼中共中央軍委主席的習近平8日在出席中國全國人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是中共中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求。貫徹落實好這一部署，對加快把解放軍建成世界一流軍隊具有十分重要的意義。

習近平要求，要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。

他強調，要堅持中共中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國大陸應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

解放軍報曾指出，當今時代，國家戰略競爭力、社會生產力、軍隊戰鬥力的藕合關聯愈來愈緊，國防經濟和社會經濟、軍用技術和民用技術的融合度愈來愈深。中共20大對國防和軍隊建設作出戰略部署，明確把鞏固提高一體化國家戰略體系和能力作為一項重大戰略任務。

據新華社報導，習近平8日對解放軍和武警部隊代表指出，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程，要統籌全局，突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水平科技自立自強。

習近平指出，同時要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務「強軍勝戰」導向，優化體系布局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平並要求，要弘揚擁政愛民、擁軍優屬光榮傳統，鞏固發展新時代軍政軍民團結，在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍，為鞏固提高一體化國家戰略體系和能力、為推進強國強軍匯聚強大力量。

習近平 解放軍 中共

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