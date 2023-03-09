疫情趨緩 餐飲業搶開新據點 卻找不到員工

達美樂等連鎖餐廳也是人手不足。（Getty Images）

新冠疫情 趨緩，美國人重返餐館享用美食。連鎖店搶開新據點來滿足需求，想藉此機會重新崛起，但卻面臨一個嚴重問題，那就是找不到員工。

新冠肺炎爆發三年後，價值9000億元的美國餐飲業，至今仍然招聘不到足夠的員工，就連提高工資與福利的策略，似乎也不見效。Jack in the Box漢堡和達美樂(Dominos)披薩等連鎖餐廳皆表示，這勞工 困境已經影響到業務了；最新調查顯示，超過60%業者表示人手不足。

但根據官方資料，餐飲業就業 情況已經恢復到2020年初的水平，而餐廳數量仍遠低於疫情之前，意味著應該有大量勞力可用，但現在能填補餐飲服務業的勞動力卻只有職缺量的一半。去年12 月份職缺量暴增到170萬。

美國銀行經濟學家Anna Zhou表示，強勁的就業數據與推動勞力需求的銷售成長無關。美國2023年餐飲酒吧銷售額預計將成長6%，到近1兆元。

美國銀行研究顯示，身為餐飲或零售業主要勞力的千禧世代和X世代，因照顧孩子或父母、殘疾或疾病或搬到生活成本較低區域等原因而離職，且至今都未回歸，導致餐飲業如今急需廚師、收銀員和服務員的局面。

不過，餐飲業早在疫情之前，就已經因為薪資低、工作量重、需長久站立、工作環境炎熱和人際應對等因素而不易招聘到人。根據政府數據，2021年5月，快餐店廚師平均時薪僅12.25 元，遠低於建築工人的21.22元和資料輸入員的17.28元。

但儘管疫情期間，不少連鎖店提供額外獎金，甚至是直接加薪，似乎仍無法吸引員工留下。Lightcast資深經濟學家Rucha Vankudre明言，民眾不想要這種工作了，且現在就業市場選項多，大家都會遠離餐飲業。