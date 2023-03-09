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新冠結束 逾30州拔掉聯邦與州公衛權

編譯潘勛／綜合8日電
加州海岸沙灘上，一個口罩被扔在地上；如再有疫情來襲，從總統到州級官員均難再實施多項防疫措施。（Getty Images）
加州海岸沙灘上，一個口罩被扔在地上；如再有疫情來襲，從總統到州級官員均難再實施多項防疫措施。（Getty Images）

如有下一波疫情來襲，總統、多州州級官員將無法再實施新冠疫情的諸多措施，因為至少30州自2020年以來，已立法限縮公衛機構的權力；保守派、自由派透過立法及訴訟，也拔掉很多聯邦公衛體制的力量。

華盛頓郵報8日報導，根據分析多個衛生、媒體機構蒐集的法條，至少30州，幾乎全在共和黨控制的議會主導下通過法律，限縮公衛權力；半數以上的州，現已限制公衛官員及州長，不得頒布口罩令、下令學校關門、強制其他保護措施；不然就得由州立法會取得許可，才能再延續緊急命令。

就以俄亥俄州為例，下一波大型疫病襲捲全國，州衛生官員都不得下令商店、學校關門歇業，也不得下令強迫接觸到染病病患的人去隔離防疫，即便該州是原爆點也一樣。北達科他州官員不准指揮人們戴口罩；總統也不能再強迫聯邦機構發布疫苗接種或接受檢測的命令，阻止疫情擴散。

節制公衛權力的運動，成功地汲取民粹對防疫的揚棄；政府因應新冠的措施，導致廣泛的憤怒及挫折感。草根支持的候選人出馬競選各郡委員會及地方衛生委員會，他們的政綱便是解除衛生部門的權威。「美國立法交流委員會」(American Legislative Exchange Council)之類的團體提倡立法，共和黨民意代表、州檢察長、宗教自由團體、自由派智庫的訴訟大軍仿效而撰寫新法，還四處興訟。

阿拉巴馬州立法會已禁止企業要求員工提出接種新冠疫苗證明；在田納西，官員碰到州內緊急狀況也不得關閉教會；佛州立法，學校要求接種新冠疫苗就是違法。

公衛專家警告，結果便是本就如打補丁的衛生體制再受打擊，傳染病跨越紅州、藍州邊界來襲，政治領袖更難保護國家。

喬治城大學教授高斯丁(Lawrence Gostin)表示，很慘的全球危機、遠強於新冠的疫病，有朝一日會來襲，國家得仰賴政府保護民眾，但政府雙手被反綁，眼睛被蒙上眼罩，人民帶著權利死去，要自由卻不要保護。

試著解除公衛權力的人指出，他們想反擊的是非民選官僚踰越權限，時逢國家危機卻侵犯他們的權利。

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