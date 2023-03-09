新冠病毒溯源 實驗室洩漏間接證據日增
大西洋理事會高級研究員、國務院前官員孟天行(Jamie Metzl)8日在國會眾院新冠病毒疫情起源調查小組聽證會上表示，「儘管病毒源自實驗室的假設尚無確切證據，但間接證據愈來愈多」。
國會眾院新冠病毒疫情起源調查小組8日舉行首次公開聽證會，共和黨及其證人提出激進論據，認為該病毒可能是實驗室洩漏的結果。共和黨團邀請的三名證人，除曾任世衛組織顧問、積極推動病毒溯源工作的孟天行以外，還有前總統川普任內的美國疾病預防控制中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert R. Redfield)，及紐約時報前編輯韋德(Nicholas Wade)。
三人之前都曾表示，新冠病毒可能是從實驗室意外洩漏，但8日他們都表示，病毒起源問題仍待解決，解開謎團非常重要。
民主黨人請到的證人是約翰霍普金斯大學醫學院傳染病科臨床主任奧瓦爾特(Paul G. Auwaerter)。
新冠病毒是否源自實驗室洩漏，各方激烈辯論已久，而且觀點已從科學主題擴大至政治議題；部分支持此假說人士認為，病毒是中國蓄意設計製造的生物武器。
但病毒學家雷德菲爾德表示，他歸結出的結論是，該病毒乃某次意外事故造成；此論點主要「基於病毒的生物學特性」，包括它具高度傳染性，催生新變體快速進化。
科學家表示，這種能力可能是透過動物自然溢出進化而來。2020年在蝙蝠身上發現的冠狀病毒表面帶有一分子鉤，與Covid-19病毒特徵非常相似； 這個分子鉤可讓病毒附著在人體細胞上。
雷德菲爾德同時呼籲暫停「功能獲得」研究；這類研究涉及到一種可使病毒更具傳染性的方式，目的是修補病毒基因。許多科學家認為，此類研究很有必要，因為可以協助開發疫情可用的疫苗及其他醫學對策。但雷德菲爾德明確表示，「我不同意這種評估。」
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