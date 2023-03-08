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川普就職那天 米雪兒哭了半小時 還罵了這句

記者胡玉立／綜合報導
米雪兒‧歐巴馬談新書「我們身上有光：照亮不確定的時刻」。 （美聯社）
米雪兒‧歐巴馬談新書「我們身上有光：照亮不確定的時刻」。 （美聯社）

前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)7日在最新推出的Audible有聲書播客頻道The Light Podcast中，透露當年她參加川普總統就職典禮後，最後一次搭乘總統專機離開住了八年的「家」，以及不滿川普上台等情緒交織下，在飛機上痛哭半小時。

「門關起來時，我哭了30分鐘，止不住地抽泣，那是我們凝聚了八年的力量。」米雪兒說：「那場就職典禮後，因為很多不同原因很激動；我們離開待了八年的家，那是我們孩子真正唯一了解的家。她們記得芝加哥，但她們在白宮度過的時間比任何地方都多。」

米雪兒去年11月出版第三本書「我們身上有光：照亮不確定的時刻」(The Light We Carry：Overcoming in Uncertain Times)，書中呈現她面對各種不確定時期如何處理人際關係、自我懷疑和焦慮。「The Light Podcast」播客記錄她在六個城市巡迴打書時，與歐普拉(Oprah Winfrey)等大牌主持人的訪談內容。

米雪兒證實她參加完川普就職典禮，米雪兒說「心情不好又必須堅持住」，「有淚，又有那種情緒；然後坐在台上，看著與我們代表的一切相反的東西，沒有多樣性也沒有有色人種，沒有反映出更廣泛的美國意識。」

米雪兒也以親眼所見，抨擊川普當年吹噓就職典禮群眾人數創史上最大規模；她說：「最後一班專機起飛，飛越國會大廈，我們親眼所見，那裡沒那麼多人。」這番說法引起觀眾一陣笑聲。

歐巴馬夫婦2017年1月20日離開白宮，米雪兒後來偶爾吐露當天心情。她曾提到，川普就職典禮期間，她「甚至停止嘗試微笑」； 2018年，她告訴脫口秀主持人吉米法倫 (Jimmy Fallon) ：「那天發生很多事」，但告別白宮時，有個想法很明確：「慢走不送！」(Bye，Felicia！，俚語，和你討厭的人道別的說法，表達對某人的厭惡或不耐煩。)

川普 白宮 歐巴馬

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