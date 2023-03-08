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佛州州情咨文展藍圖 德桑提斯參選起手式？ 角逐提名箭在弦上

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯7日發表州情咨文表示，「我們打敗專家，我們忤逆社會精英，我們用自己的方法做事。」（Getty Images）
佛州州長德桑提斯7日發表州情咨文表示，「我們打敗專家，我們忤逆社會精英，我們用自己的方法做事。」（Getty Images）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)爭取代表共和黨角逐2024年總統大選，已如箭在弦上；他7日發表州情咨文(State of the State)時，為國家未來勾勒出保守派新願景，主張新冠疫情期間堅持寬鬆防疫以及勇於面對文化戰爭的個人立場，應該做為共和黨領導階層的藍圖。

佛州州長德桑提斯（中）7日發表州情咨文表示，「我們打敗專家，我們忤逆社會精英，我...
佛州州長德桑提斯（中）7日發表州情咨文表示，「我們打敗專家，我們忤逆社會精英，我們用自己的方法做事。」（Getty Images）

佛州州議會60天會期即將展開，德桑提斯這場演說被認為政治意義重大，等於是宣告進軍白宮的起手式。

德桑提斯在州府塔拉哈西(Tallahassee)發表州情咨文時對州議員說：「我們打敗了專家，我們忤逆了社會精英，我們不在乎那些流言蜚语。我們用自己的方法做事，佛州的方法。」

他說：「結果就是，我們成為美國同胞想要追求更好生活目的地時的第一選擇。」

美聯社報導分析，共和黨在佛州州議會享有絕對制霸的多數優勢，州議會非常樂意配合拉抬德桑提斯政治前途，也願意為幾乎所有德桑提斯施政提案擔任橡皮圖章角色。德桑提斯施政提案包括種族、移民、性別等領域議題，都是被看好可望在共和黨總統初選中受到歡迎的論述。

美聯社報導，德桑提斯演說重點並未放在解決房租上漲、生活開銷變重等問題，也未提到佛州面對氣候變遷危機已讓房地產保險市場緊繃，海平面升高則讓佛州變得脆弱。他在演說中表示，共和黨將力推動的政策包括規定老師應該以哪些代名詞稱呼學生、讓佛州民眾擁槍變得更方便、將非法入境的移民排除在佛州之外，並且效法田納西州立法禁止變裝秀。

德桑提斯在演講中回顧自己的政績，主打能在共和黨初選中獲得選民青睞的施政提案，包括廢除隱藏攜槍許可執照。

就在德桑提斯演講結束後不久，共和黨籍佛州州議員便提案禁止妊娠六周以上墮胎，引起民主黨陣營譴責。德桑提斯先前曾說，禁止墮胎提案如果在州議會通過，他將為法案簽署。

德桑提斯 佛州 共和黨

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