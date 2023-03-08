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年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

記者顏伶如／綜合報導
圖為拜登總統2月在佛州闡明社安福利與醫療保險所面臨的困難。(美聯社)
圖為拜登總統2月在佛州闡明社安福利與醫療保險所面臨的困難。(美聯社)

為了搶救俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)，拜登總統7日提議年收入40萬元以上民眾紅藍卡稅率從3.8%提高到5%，以便讓這項為65歲以上民眾推出的聯邦醫療保險福利計畫，能夠有經費繼續支撐25年。

富人加稅 美聯社：國會恐難推動

拜登公布的對富人加徵紅藍卡稅，是9日即將於費城宣布的完整版預算提案項目之一；美聯社報導分析，拜登預算提案在國會恐將推動不易，因為共和黨掌握眾院多數，民主黨在參院則只擁有些微多數。

另有報導指出，拜登今年揚棄在白宮宣布預算案的傳統，選擇在位於總統大選關鍵州賓州的費城宣布，可能涉及連任選戰。

民眾薪資與資本利得 都包括在內

拜登提議加稅的對象是年收入40萬元以上民眾，薪資與資本利得(capital gains)都包括在內。白宮並未公布聯邦醫療保險節省成本的細節，但根據智庫機構「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)今年2月公布的估計報告，對高收入族群加稅可望在未來十年累積1170億元。

白宮7日聲明指拜登總統將採取對年收入40萬元以上者，提高課徵其資本利得稅率與投資...
白宮7日聲明指拜登總統將採取對年收入40萬元以上者，提高課徵其資本利得稅率與投資稅率，以挹注日陷危機的社安基金，也將降低醫療保險的處方藥價。(路透)

拜登7日投書紐約時報的專文中表示：「對最高收入族群的紅藍卡稅微幅調升，將能讓聯邦醫療保險未來十年繼續維持。」他指出，聯邦醫療保險是「堅若磐石的承諾」，美國民眾了解退休之後可以做為依靠。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則反對拜登的提議；麥康諾7日對媒體說，拜登的預算提案「行不通」。

人口老化 聯邦醫療保險經費不足

根據統計，全美約有6500萬人參加聯邦醫療保險，計畫每年耗資9000億元納稅人稅金。隨著美國人口趨於老年化，參加人數估計將增加，但聯邦官員警告說，如果沒有刪減福利項目或調高紅藍卡稅，到了2028年時聯邦醫療保險經費只能支付目前福利的大約90%。

為連任？打破慣例 選在賓州宣布 

拜登挑選在費城宣布預算提案的作法，突破以往總統是在白宮做出宣布的傳統慣例。2020年大選時，拜登以得票率領先大約1%的差距在賓州勝出。9日將是拜登上台以來第23次造訪賓州。

美聯社分析，尋求在2024年爭取連任的拜登，挑選在民主黨必須要贏的賓州宣布預算提案，代表了拜登希望爭取選民支持的用意。拜登想對選民傳達的訊息是，對富人加稅有助於降低聯邦赤字，也能保住受到民眾高度喜愛的社安金、紅藍卡等計畫。

報導指出，白宮的預算計畫將以「假如」(what if)基調對民眾呈現，告訴選民如果民主黨同時掌握白宮與國會，聯邦政府將能做出哪些事情，反觀現在絕大多數拜登構想則遭到共和黨籍眾議員掣肘。

聯邦醫療保險 拜登 預算

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