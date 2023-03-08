政策轉彎？拜登擬恢復川普移民政策 拘留無證客家庭

拜登政府正研議對非法入境的非法移民家庭恢復實施拘留。圖為德州艾爾帕索警方逮非法入境的無證移民。(美聯社)

紐約時報報導，知情官員透露，拜登 政府為美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令結束預做準備的同時，現正研議對非法入境的非法移民家庭 恢復實施拘留。拜登總統上台後，為了讓移民系統更符合人道考量，過去兩年來已停止拘留無證移民家庭。

報導指出，雖然拜登政府尚未拍板定案，但這項轉變將是拜登總統政策大轉彎。拜登就任時承諾對於美墨邊境 問題將以更具有同理心的手段處理，不會採取向前總統川普一樣的殘酷政策。

拜登上台以來，拘留非法入境無證移民的措施基本上已停止，無證移民得以獲准暫時入境美國，透過電子腳銬、手機追蹤裝置或其他方式追蹤行蹤。

報導指出，拜登政府作法上其實已經開始趨於嚴格，因為美墨邊境湧現逃離祖國獨裁政府迫害或經濟困境的大批移民。允許邊檢人員迅速將非法入境者遣返的防疫遣返令5月11日即將屆滿失效，官員開始擔心美墨邊境可能再次出現企圖闖關的無證客人潮。

拜登上個月宣布加強打擊邊境無證客的措施，結引來某些移民權益倡議人士反彈，痛批拜登違背競選承諾，轉而擁抱川普時期鐵腕整肅移民的手段。

移民權益律師魏爾契(Leecia Welch)指出，終止不人道的無證移民家庭拘留規定，是拜登政府唯一具有正面意義的移民政策決定。她說：「得知接下來恐怕要回歸川普時期的作法，令人不勝唏噓。」

白宮婉拒對傳聞置評，拜登政府官員則說，不應把拜登政府與川普政策拿來比較，因為拜登政策重點在於尋找降低非法移民入境的解決辦法，同一時間也為尋求合法移民管道的移民大開方便之門。

紐時報導，五名現任與前任政府官員指出，過去幾天白宮資深官員與國土安全移民問題顧問已召開多次會議，為各種選項展開討論，包括恢復實施移民家庭拘留規定。