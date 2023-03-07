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習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

編譯潘勛／綜合6日電
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

中國央視新聞聯播報導，中國國家主席習近平6日罕見批評華府，指出美國帶領西方國家「對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」，讓中國問題惡化，全球不穩定性增加；2017年中共19大以來的五年，中國發展的外部環境急劇變化，中國發展面臨「前所未有的嚴峻挑戰」。

華爾街日報(WSJ)6日報導，習近平通常克制，不在公開演講直接批美，但這次罕見地揚棄過往；習近平選在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上如此發言。

●以往僅稱「某些」國家

雖說習多次在內部致詞上都以批評的語調點名美國，但這類訊息經常由屬下過濾，再傳遞給更廣聽眾，不管在黨內還是對外。在公開場合或由國營媒體直播的發言上，習近平一般採取較為審慎及模糊的做法，描述中國與美國、其他西方國家的關係，往往以「某些」國家來稱呼，而沒露骨點名。

●「圍堵」充滿冷戰意味

習近平現在用充滿冷戰意味的「圍堵」一詞，直接譴責美國對付中國，顯然讓自己與國族主義派的修辭連結得更緊密；中共中、低階層官員及國營媒體普遍使用國族主義言詞來攻擊華府，而當前美、中雙邊就貿易、科技、地緣政治影響、俄烏戰爭觀點不睦，關係緊張持續升溫。

●WSJ：替自己政策卸責

報導指出，習在會見有政治關係的商人集會上譴責美國，顯然是想替自己的政策決定卸責，包括嚴峻的新冠清零封控削弱經濟、向科技公司施壓而讓產業喪失部分動能。

據中國官方彙總，習近平去年11月在20國集團峇里島峰會與美國總統拜登見面時，也用到「圍堵、打壓」這樣的詞彙；中共外交建制，包括中央外事辦主任王毅、外交部長秦剛，都已使用「圍堵、打壓」來描述來自美國的壓力。

●喊話民企「共同富裕」

在6日民建、工商聯界別聯組會上，習近平試著提振民間部門的信心；民營企業是經濟成長、就業機會的重大推手；世界第二經濟體的中國社會近幾年受規管單位掃蕩、新冠嚴格封控打擊嚴重。

新華社報導，習近平向民企喊話，堅稱中共「始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，要為民企排憂解難，讓民企「放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展」，並「消除顧慮，放下包袱，大膽發展」。

但習近平同時敦促商人追求發財時要有責任感、正直及同理心，不忘他推動的「共同富裕」；共同富裕旨在加大重新分配中國的財富，另擔憂權貴階級由中國的經濟勃興獲利大到不成比例。

習近平另替自己處理新冠疫情、肆應中國與西方關係日益緊張做辯護，另敦促商界要與中共合作，面臨不確定的全球環境一起克服困難。

中國國家主席習近平6日罕見公開批評華府，指美國帶領西方國家全面打壓中國，使中國發...
中國國家主席習近平6日罕見公開批評華府，指美國帶領西方國家全面打壓中國，使中國發展面臨「前所未有的嚴峻挑戰」。(新華社)

習近平 中共 華府

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