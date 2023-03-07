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視中為假想敵 美陸戰隊演訓 為太平洋島鏈爆衝突做準備

編譯中心／綜合6日電
陸戰隊員乘直升機抵達灘頭，迅速進入陣地。（美聯社）
陸戰隊員乘直升機抵達灘頭，迅速進入陣地。（美聯社）

紐約時報報導，美軍陸戰隊去年3月在夏威夷成立的濱海作戰團近期在南加州投入十天演訓，測試五角大廈為未來可能與中國一戰提出的作戰概念，操練成果將作為2025年在日本沖繩成立的第12陸戰隊濱海團範本。

報導將這次演訓形容為「捉迷藏的生死版本」，地點在加州巴斯托等地，模擬太平洋島鏈。美軍第三陸戰隊濱海團在模擬作戰中對抗具主場優勢且人數更多的第七團。

第三陸戰隊濱海團是美軍著眼海島與近岸作戰而成立，目標是開發新戰術，為美軍陸戰隊「如何在中國地盤打仗且贏得戰爭」的當務之急尋找解答。美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）說：「我們必須忘掉以往受訓的方式。」

報導說，美軍正在為太平洋島鏈未來可能爆發衝突預做準備。美軍陸戰隊團級單位一般擁有三個各約800人的步兵營，但第三陸戰隊濱海團只有一個步兵營，另兩個營分別是一個正在測試新武器與戰術的防空營，及一個後勤營，通訊隊伍比一般團大超過一半。

圖為美陸戰隊在日本沖繩外海演練隱形戰機F-35B，在兩棲艦上垂直起降。（美聯社）
圖為美陸戰隊在日本沖繩外海演練隱形戰機F-35B，在兩棲艦上垂直起降。（美聯社）

陸戰隊濱海團兵力約2000人，將減少重砲、戰車等火力配置，加強機動性，使部隊在需要時更易於分散或調派到其他島嶼。國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）說，濱海作戰團將配備打擊船艦的遠程火力，使美軍「更致命、更敏捷、能力更強」。

美軍陸戰隊如投入西太平洋戰場，可能使用「死神」武裝無人機及F-35戰機可垂直起降的陸戰隊版本，這些武器都適合在海島作戰。美軍參謀認為，將來若與北京一戰，戰場可能在沖繩、台灣、延伸至馬來西亞且涵蓋南海爭議島嶼的第一島鏈。

柏格說，陸戰隊屆時恐無法仰賴跨島補給，必須向當地居民購買糧食與燃料、淡化海水飲用、盡可能減少消耗軍需品。

陸戰隊F-35戰機正在加油掛彈。（取材自陸戰隊網站）
陸戰隊F-35戰機正在加油掛彈。（取材自陸戰隊網站）

加州 北京 紐約時報

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