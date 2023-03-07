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大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

美企科技、技術 疑流向被列黑名單中國國防企業

記者顏伶如／綜合報導
媒體報導，中國高空偵察氣球上的電子設備，有可能是美企的子公司出售的。（路透）
媒體報導，中國高空偵察氣球上的電子設備，有可能是美企的子公司出售的。（路透）

偵察氣球事件引發美國輿論軒然大波之後，六家參與高空偵測氣球計畫的中國企業被商務部列入黑名單。國家廣播公司新聞網(NBC News)6日獨家報導，位於加州北部的一家科技公司與遭制裁的中國企業關係旗下子公司密切，美國想要防止科技與技術流入中國軍方之手，恐怕面臨百密一疏的挑戰。

報導指出，根據晶圓科技公司AXT Inc在2022年8月提交給美國證券管理委員會申報紀錄，AXT Inc持有85%股權的一家中國半導體材料製造公司，主要客戶之一便是參與北京氣球計畫的國防企業中國電子科技集團有限公司旗下單位。

報導指出，AXT Inc子公司是否直接販售材料給中國電子科技集團有限公司旗下其他單位，仍有待進一步了解。在證管會申報登記中，AXT Inc並未透露子公司是與中國電子科技集團有限公司旗下哪一個單位有生意往來。

華府智庫「戰略與國際問題研究中心」(CSIS)高級研究員艾米莉‧班森(Emily Benson)表示，美中經濟盤根錯節的狀況，是其他國家目前沒有的。她說，兩國經濟關係越是交錯，想要頒布管控或將雙邊供應鏈確實分開，也就變得相對複雜。

班森指出，追蹤電子產品是否可能遭到中國軍方使用的任務是由商務部工業暨安全局負責，但工業暨安全局常常缺乏篩檢出口數據或公開所有權紀錄的充足資源。

氣球 商務部 加州

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