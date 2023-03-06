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CEO按新制公布薪資 計入股息價差達千萬

編譯俞仲慈／綜合5日電

根據證券交易委員會(SEC)新規定，要求上市公司公布執行長的薪資收入，採「實際支付薪資」方案，以便讓投資人了解企業對高階主管薪資的考量，但由於上市公司多以股票激勵作為CEO薪資一部分，因此容易受到市場波動影響，每一位執行長實際獲得的報酬差額，可能高達數千萬元。

石油公司Schlumberger執行長拉佩奇(Olivier Le Peuch)因公司股價大漲，去年薪資一口氣暴增近2400萬元，但是螺絲製造業Fastenal執行長(Daniel Florness)的新股權獎勵金卻在2022年縮水近一半值。

截至3日為止，國內至少65家上市公司依新制公布執行長實際獲得的報酬，其「實際支付的薪資」列舉近三年的公司業績指標，包括股東總回報(資本收益加股息)與淨利。

原本新制是為了讓投資人了解上市公司高階主管的薪資與公司業績的連動關係，卻引起許多不必要的麻煩；股票諮詢公司Infinite Equity合夥人亞當森(Terry Adamson)表示：「直接攤在投資人眼前，讓每個人計算的薪資一目了然，我認為只會凸顯新規定真的很糟糕。」

跨國製藥「禮來公司」(Eli Lilly & Co)在2月底提交的委託書，公布2022年執行長里克斯(David Ricks)的薪資，依舊制計算，總薪資為2140萬元，包括420萬元現金以及1700萬元的限制性股票獎勵；但若依新制的實際支付衡量預估則高達6410萬元，主要是因為該公司對新股權獎勵預估值達5900萬元，加上過去數年來里克斯獲得的獎勵價值在2022年間發生變化。

代理諮詢公司Institutional Shareholder Services表示，今年針對上市公司績效薪資措施進行評分時，不會採用新規定；但ISS高階主管薪資研究副主任瑞秋·賀德瑞克(Rachel Hedrick)表示，分析師在評估執行長薪酬方案時可能考慮採納新制資料，「多數上市公司都希望公布的數字能夠讓大家深入了解董事會對薪酬和績效的考量，但我不會說我們已經看到。」

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