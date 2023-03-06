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旅宿、餐飲業疫後聘雇成長最快 抵銷科技業裁員衝擊

編譯陳韻涵／綜合5日電
疫後百業復甦，目前數據顯示，如酒吧餐館與酒店的服務業，用人孔急， 是雇人最多最快的行業。圖為在德州奧斯汀的萬豪連鎖酒店，今年迄今股票一路上漲。(Getty Images)
疫後百業復甦，目前數據顯示，如酒吧餐館與酒店的服務業，用人孔急， 是雇人最多最快的行業。圖為在德州奧斯汀的萬豪連鎖酒店，今年迄今股票一路上漲。(Getty Images)

旅宿業與酒吧餐飲業在新冠肺炎疫情期間遭受重創，但疫情過後，前述產業成為聘雇成長最快速的產業，抵銷科技業裁員的衝擊。 

華爾街日報5日報導，娛樂與旅宿業在疫情初期大量裁員後，已恢復其勞動力，反觀提供商業與科技相關服務的企業近幾個月的成長放緩。

由於旅宿業涵蓋的私人企業職缺較科技與資訊產業多，聘雇模式的轉變讓失業率維持在53年來低點，整體就業市場緊縮。

資訊產業占私部門職缺約25%，而規模更大且受疫情影響最重的醫療與旅宿業則占私企職缺約30%。

2022年上半年，資訊業招募人數持續成長，但旅宿業的成長超過大多數其他行業；到了年中，資訊業的成長較其他經濟領域放緩，旅宿與醫療仍是成長最快速的產業。

過去兩個月來，資訊業出現裁員潮。招聘網站ZipRecruiter首席經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)說：「裁員人數高於平均的行業，都是在疫後出現爆炸行成長的產業。」

旅宿業與醫療產業今年1月共招募20萬7000人，相當於該月私企職缺成長的50%。

顧問公司Challenger, Gray & Christmas表示，去年11月以來，宣布裁員的約半數美國公司為科技業。

這波裁員潮修正疫情期間的部分大量招聘人數，避疫增加人們對科技產品與服務的需求。

華爾街日報分析FactSet數據顯示，史坦普500指數(S&P 500)大多數科技和非必需消費品產業在疫情頭兩年的薪資飆漲，快過於前兩年。

疫情前消費習慣回歸、升息，以及憂慮經濟可能衰退等因素，促使部分公司調整人力。

例如，疫情期間由於電子商務、雜貨和雲端計算業務的需求增加，亞馬遜(Amazon)的員工人數幾乎翻了一倍。FactSet數據顯示，亞馬遜的員工數從2019年底的約80萬人，增至2022年底的逾150萬人，但亞馬遜近期宣布裁員逾1萬8000人。

科技業裁員潮可能不會影響更廣泛的就業數據，裁員人數與實際執行通常有落差，且企業會改善，職缺會填補，裁員程序耗時數月。

餐飲業的招募依然強勁，奇波雷墨西哥燒烤(Chipotle Mexican Grill)1月表示，預期需求增長，計畫在全美招募1萬5000名員工；美國最大超市連鎖企業「克羅格」(Kroger Co.)等食品業，也紛紛聯繫前員工回鍋填補人力缺口。

裁員 疫情 亞馬遜

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