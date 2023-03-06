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電動車寒冬下太耗能 科學家加緊研發新電池

編譯徐薏茹／綜合5日電
冰凍惡劣天候，讓電池效能嚴重降低，駕駛擔心電動車受限，推廣不易。圖為通用汽車的悍馬電動卡車上月在密西根州的暴風雪中，準備充電。(美聯社)
冰凍惡劣天候，讓電池效能嚴重降低，駕駛擔心電動車受限，推廣不易。圖為通用汽車的悍馬電動卡車上月在密西根州的暴風雪中，準備充電。(美聯社)

寒冷的天氣會剝奪電動車電池的續航力，在華氏20度的氣溫下，電動車能行駛的距離往往不如在理想條件下(華氏70度)所跑的里程數，部分歸因於供暖系統消耗電池電力，因此電動車難以在寒冷的天氣跑長途車程；然而當今氣候變遷議題急迫，大幅降低交通工具的碳排放量相當重要，部分汽車製造商與駕駛人擔憂，電動車在寒冷天氣下的限制可能使大眾對電動車的接受度降低。

托克運輸(Tok Transportation)老闆布萊卡德(Stretch Blackard)表示，每當氣溫降至零度時，該公司電動巴士的成本就會加倍。

據他稱，華氏0度到負10度時，電動巴士每哩的花費約1.15元，相較之下柴油巴士每哩的成本僅40分錢；氣候溫暖時電動巴士的成本降至每哩約90分錢。

許多私人電動車車主也在冬季期間面臨挑戰，每年冬季美國總會有幾次寒流，電動車的行駛距離可能減少10%至36%。

來自密西根州的汽車零件製造商工程師詹卓斯基(Mark Gendregske)說，氣溫降到華氏10度到20度時情況開始變得嚴重，「通常行駛里程和充電時間會損失20%以上。我的里程從約250哩降到約200哩。」

大約四分之三的電動車里程損失是為了保持車內溫暖，但速度或在高速公路駕駛也是一部分因素，一些駕駛人為了讓電動車行駛更遠而減少使用暖氣，以節省能源。燃油車的汽油引擎在天冷時同樣會損失約15%的可行駛距離。

儘管如此，電動車改革仍有希望，科學家正趕著改善新的電池化學物質，希望新電池不會像目前的鋰離子電池一樣在寒冷天氣快速流失電力；此外，配有高效率熱泵(heat pumps)的汽車在低溫環境下也能行駛較久。

汽車協會(Automobile Federation)的蘇達爾(Nils Soedal)表示只要駕駛人出發前做好規畫，這並「不成問題」，「真正的大問題是路上需有充足的充電站」。

挪威汽車協會(NAF)近期的測試發現不同車型確實存在差異，上汽大通Maxus Euniq6的電動車相對成本較低，只比其廣告標榜的354公里少10%，特斯拉Model S的里程比廣告少16%。

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