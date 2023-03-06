議員被AI「嚇壞」 有人跑去進修、有人嘆法規跟不上

ChatGPT人工智慧機程式，可以為眾議員寫出稱職的演講稿。(路透)

加州民主黨聯邦眾議員 劉雲平(Ted Lieu)和麻州民主黨聯邦眾議員歐清傑(Jake Auchincloss)近幾周紛紛對人工智慧(AI )的潛在危險發出警告；劉雲平1月在「紐約時報」發表文章，表示AI聊天機器人ChatGPT模仿人類寫作的能力讓他「嚇壞了」；歐清傑發表一分鐘的演說，講稿由聊天機器人撰寫，讓他趕緊呼籲對AI實施監管。

加州國會議員劉雲平呼籲要對AI立法規範，但議員普遍對AI認識不足。(美聯社)

但即使議員關注AI科技，卻很少實際採取行動，目前尚未提出法案來保護個人或阻撓AI潛在的危險發展；近年來提出限制臉部辨識等AI應用的立法也在國會擱置。

加州共和黨聯邦眾議員奧伯諾爾特(Jay Obernolte)是國會唯一擁有AI碩士學位的議員，他直言現在面臨的問題是，大部分議員根本不瞭解AI科技，「在落實監管以前，必須先就有哪些危險達成共識，而這需要對AI有深入的瞭解。」

英國愛達洛芙萊斯研究所(Ada Lovelace Institute)的院長卡莉·金德(Carly Kind)表示，缺乏監管機制形同鼓勵公司犧牲安全，以財務與商業利益為優先。

缺乏監管的情況下，歐盟 率先祭出相關政策，2021年歐盟決策者提出法案，專注於監管可能造成最大危害的AI科技，如臉部辨識、關鍵公共基礎設施相關應用等，這項舉措預計最快今年通過，新規將要求AI開發商針對其應用將如何影響健康、安全、個人權利等進行風險評估。

違反新規的公司最高可處以其全球收入的6%，歐盟決策者表示需要這類法律，讓AI的益處最大化的同時將社會風險降到最低。

維吉尼亞州民主黨聯邦眾議員拜爾(Don Beyer)最近重返大學攻讀AI學位，他表示美國議員將審視歐洲法案的概念，需要花費一段時間。

科技公司一直以來遊說反對限制AI應用的政策，要求大部分實施自願性監管。

美國商會(USCC)副主席克倫肖(Jordan Crenshaw)說：「我們並非反監管，但希望能有明智的監管」美國商會認為擬議的歐盟法案過於廣泛，可能阻礙科技發展。