AI協助醫師發現乳癌徵兆 篩檢率提高13%

匈牙利醫院與診所經過一年實際利用人工智慧(AI)來協助診斷後，早期結果和放射科醫生指出，目前AI先進程度，在乳癌篩檢能力上「至少與人類放射科醫生一樣好」。圖為在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動大會，交流AI發展。(Getty Images)

匈牙利醫院與診所經過一年實際利用人工智慧(AI )來協助診斷後，早期結果和放射科醫生指出，目前AI先進程度，在乳癌篩檢 能力上「至少與人類放射科醫生一樣好」，這可以說是目前AI能幫助改善公共衛生健康最強力的證據之一。

這個在全乳癌篩檢計畫最健全的匈牙利進行的AI人體實驗，是目前規模最大的實驗。五家每年進行超過3萬5000次篩檢的醫院和診所在2021年開始導入AI系統，幫助檢查放射科醫生可能忽略的癌症 跡象。美國、英國和歐盟醫院與診所也開始加入測試或提供數據來協助系統開發。

不過醫師和AI開發人員表示，但AI想要廣泛運用且成為可靠二線或三線乳腺癌篩檢機制，還需擴大臨床實驗地點，且AI還需要能準確判讀不同年齡、族群和體型女性的檢查結果，辨識更複雜的乳癌形式，減少假陽性結果。

AI越來越受歡迎，AI是否能取代人類的爭議也越演越烈。但這擔憂目前似乎有點杞人憂天，許多專家皆表示，AI只有與訓練有素的醫師合作，才能有效且取得病人的信任。

AI教父辛頓(Geoffrey Hinton)於2016年表示，認為AI在五年內將能超越人類放射科醫生。辛頓打造的神經網絡(neural network)技術，造就了如今的Siri和Alexa辨識並推動了ChatGPT等聊天機器人的新浪潮。許多AI信徒認為，這將能改善像是乳癌等癌症檢測。根據世界衛生組織(WHO)，2020年有230萬例乳腺癌確診病例和68萬5000例乳腺癌死亡病例。

但AI要取代人類並沒想像中容易。AI醫療科技公司Kheiron Medical共同創辦人Peter Kecskemethy指出，為了要訓練AI，公司收集了超過500萬名乳癌確診患者的X光片，並另聘12名放射科醫生利用能教導AI辨別偵測癌症的特殊機器來幫X光片分類。

去年在檢測超過27萬5000起乳癌病例後，Kheiron指出，自家AI做為二線篩檢機制時，成效等同於人類放射科醫生，並將放射科醫生的工作量縮減30%，癌症篩檢率更是提高13%。