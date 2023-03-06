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更強更快 「類器官OI智慧」超越AI

編譯俞仲慈／綜合5日電
電腦與人工智慧的發展，正快速逼近極限，科學家正轉而研發威力無比強大的與腦細胞結束的「類腦器官」，成為生物電腦，運算能力高深難測。(Gettty Images)
電腦與人工智慧的發展，正快速逼近極限，科學家正轉而研發威力無比強大的與腦細胞結束的「類腦器官」，成為生物電腦，運算能力高深難測。(Gettty Images)

以人類腦細胞來驅動電腦，宛如科幻小說情節的科學研究，未來有望成真，有科學家利用3D腦細胞培養物，也就是所謂的「類腦器官」(brain organoids)企圖打造由生物組成而非電子元件建構的生物電腦，並建立跨學科領域的「類器官智慧」(OI)，其研究成果已經刊登在最新一期Frontiers in Science期刊。

該研究主持人，約翰·霍普金斯大學教授哈通(Thomas Hartung)，自2012年起即投入腦細胞培養成具功能性的類器官研究，而所謂的「類腦器官」是具有大腦部分關鍵功能和結構，例如神經元以及其他對學習、記憶等認知功能的大腦細胞。

哈通透過聲明表示，「電腦和人工智慧歷經持續的技術革命，已經逼近天花板。」但人類大腦擁有約1000億個神經元，彼此連接，存儲資訊的容量估計達到驚人的2500TB，「生物電腦可壓縮計算能力以提高功率，對於突破當前技術極限可做出巨大貢獻。」

相較於半導體電腦，以類腦器官打造的生物電腦在處理數字方面，表現更為優秀，而且學習能力更強，同時更為節省能源，例如AlphaGo運作時耗費的能量，比一位成年人十年活動期間需的能量還要來得多。

現階段每個類器官約含5萬個細胞，為了發展類器官智慧(OI)，細胞數量需增至1000萬個，並使用人工智慧(AI)來對類器官進行訓練；同時研究人員正在開發與類器官的溝通技術，也就是如何傳遞資訊給類器官，並讀取類器官的想法，讓未來的生物電腦具備更快的計算速度以及更好的存儲能力。

生物電腦除了提高電腦運算功能，科學家也希望透過類器官來治療神經疾病，例如透過阿茲海默症患者的皮膚樣本打造個人化的類腦器官，或是透過OI技術研究神經疾病，「我們可以比較來自健康人體和阿茲海默患者的類器官形成記憶的過程，嘗試修復缺陷。」哈通表示。

不過研發具備人腦學習能力的生物電腦，可能引發科學倫理疑慮，因此為了評估研發OI可能帶來的道德影響，由科學家、生物倫理學家和大眾組成的協會業已納入該研究團隊成員之一。

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