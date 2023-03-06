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平常給2元 被引導付3元…數位支付App遭批強索小費

編譯俞仲慈／綜合5日電
程式運算後出來的服務小費，常讓消費者覺得不合理，被強迫收費。(Gtty Images)
程式運算後出來的服務小費，常讓消費者覺得不合理，被強迫收費。(Gtty Images)

由於Square和Toast等數位支付應用程式App盛行，讓許多商家可以預設小費金額，結果原本不收小費的行業也開始向消費者索取小費，這種半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾，也引起聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)關注，不排除將數位支付索取小費，視為垃圾費用一環，加以調查。

現在在雜貨店購物，使用數位支付結帳，手機螢幕會出現從10%到30%等多種支付選項，但只要按下「不付小費」按鍵，可能馬上被收銀員翻白眼。

只要下載數位支付App，一機在手，可以隨時隨地消費，帶來許多便利性，但是數位支付強行索取小費，就令消費者無法接受，「如果用戶不開心會反噬回來」，麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)產品設計課程主任東尼·胡(Tony Hu)表示「最理想的情況，就是消費者為優質的服務來付小費。」

Square在2013年推出一款軟體，商家在平板電腦輸入訂單，提供客戶刷卡結帳並支付小費的服務， 結果許多商家的小費收入一下子大幅增加，其中關鍵就是按鍵設計，手機銀幕除了顯示15%、20%、30%三種小費比率，還有「不付小費」或「自定義小費」的按鍵，但這種設計會使引導消費者支付更多小費而非少額或根本不付小費。

東尼·胡以自己的經驗為例，搭乘10元的Uber後，當手機螢幕出現1元、3元和5元的小費選項，他選擇正中間的3元，然後才意識到自己通常給司機20%，也就是2元小費，「這是一場心理遊戲」，東尼·胡表示。

其實對商家強索小費的方式若有不滿，可以直接解除下載，正如隱私被侵犯時，停用臉書(Facebook)帳戶一樣，同樣的原則也適用於數位時代的小費支付系統， 商家索取小費只是一種顯示數字的軟體，至於是否支付小費以及小費支付金額多寡，皆取決於消費者個人的客觀考量；但如果非得使用手機數位支付，專家建議，避免被手機螢幕控制的最好方法，就是在必要時候，以現金來支付小費。

手機 App 隱私

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