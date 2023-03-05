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暢銷作家威廉森投入民主黨初選 挑戰拜登第一人

編譯俞仲慈／綜合4日電
知名勵志書籍暢銷作家瑪麗安·威廉森4日在華府宣布投入民主黨總統初選，成為第一位挑戰拜登總統的民主黨人。(美聯社)
知名勵志書籍暢銷作家瑪麗安·威廉森4日在華府宣布投入民主黨總統初選，成為第一位挑戰拜登總統的民主黨人。(美聯社)

2024年民主黨總統初選出現第一位投入選戰者，知名勵志書籍暢銷作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)4日在華府舉行首場造勢活動，宣布投入民主黨總統初選，成為第一位挑戰拜登總統的民主黨人。

「我們對這個國家感到不安，我們為這個國家感到擔憂。」威廉森4日在華府舉行的造勢活動，宣布投入民主黨總統初選。

70歲的威廉森來自德州，目前定居加州比佛利山，出版數十本勵志書籍，也是脫口秀主持人歐普拉·溫芙蕾(Oprah Winfrey)的精神導師，曾參加2020年民主黨總統初選，不過因爭取不到足夠支持而宣布退選；此次捲土重來，企圖為國內政治開啟新局面。

威廉森向出席的600多名支持者強調，「我們的目的是創造正義和愛的願景，此願景如此強大，足以成為戰勝仇恨、不公與恐懼的力量」。

威廉森的支持者、20歲大學生史托爾(Luke Stowell)表示：「她傳達一個非常好的訊息，包括所有的偏見和社會結構，而且這些偏見和社會結構已成為許多人的絆腳石。」另外24歲法學院學生克勞迪奧(Ivan Claudio)也指出，若拜登連任成功，卸任時已年逾80多歲，「我認為是一個令人憂心的問題」。

根據美聯社和NORC公共事務研究中心(Center for Public Affairs Research)民調顯示，多數國人甚至多數民主黨人都表示不希望拜登連任，但是民主黨建制派、甚至左派或中間派的潛在競爭對手仍傾向支持拜登，顯示拜登獲得黨內提名大局已定。

儘管威廉森是民主黨內第一位挑戰拜登的候選人，但外界認為她毫無勝算，威廉森不以為意：「我以前競選過總統，我對這些政治勢力並不天真，他們無意讓任何不在預定計畫內的人參與競爭。」

威廉森直言當前國家面臨諸多挑戰，「我並不是說一個人就可以解決問題，甚至一位總統都無法解決，但是讓我告訴你一件事，一位坦誠相告的總統會做許多好事」。

威廉 民主黨 拜登

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