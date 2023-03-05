年會演說 川普：我是保守派「復仇」唯一戰士

前總統川普4日出席在馬里蘭州舉行的保守派政治行動會議(CPAC)並演講，他當天在出席者的共和黨總統初選摹擬投票中輕鬆獲勝，得票率為62%。(Getty Images)

前總統川普 4日在保守派政治行動會議(CPAC)備受關注的出席者投票 上輕鬆獲勝，得票率為62%，最接近的競爭者、佛州州長德桑提斯僅得20%；川普在會上強調，保守派要向民主黨及共和黨 建制派「復仇」，他才是不二人選；川普政府舊臣如海理(Nikki Haley)、龐培歐等雖有意角逐共和黨2024年提名，目前怕得罪川粉，只敢暗地嘲諷。

國會山莊報(The Hill)報導，川普在CPAC出席者投票大勝無足為奇，之前五次相同的投票、測試出席者最中意哪個總統候選人，川普每次都登頂，例如去年在佛州奧蘭多市的假投票，川普取得59%支持，德桑提斯28%。

與此同時，CPAC這些年下來已轉形為挺川管道，幾個有意角逐2024年的人選如德桑提斯、前副總統潘斯及南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)均跳過會議不參加。

川普4日晚間在CPAC演講時指出，2024年是決定國家前途的生存之戰；保守派別無選擇，若是辦不到，那國家將永遠迷失，人們已厭倦只披共和黨皮的人、全球化人士，大家想瞧見美國優先。

川普進一步定位自己是向華府「復仇」的戰士；「2016年，我說我是你們的喉舌，今天我說，我是你們的戰士、正義；對被冤屈、背叛的人，我是你們的復仇」。

在100分鐘的演說當中，川普歷數銜恨，繼續悲嘆自己2020年輸掉，另攻擊共和黨華府建制派，批評「愛中國政客」後點名參院少數黨領袖麥康諾，呼應自己早先攻擊麥康諾之妻、前運輸部長趙小蘭。但川普沒點名任何2024年黨內初選挑戰者如德桑提斯。

龐培歐及海理3日出席CPAC，批評「名人領袖」不接地氣，暗諷前總統川普；另指共和黨一直輸掉本可獲勝的選舉，故籲請政黨2024年改弦易轍。

龐培歐和海理不願直指川普，暗示兩人都想趨吉避凶，不願得罪川普鐵粉，設法在參選者眾的初選脫穎而出。

龐培歐3日在CPAC下午演說指出，保守派不能變成左派，變成名人領袖的擁躉，名人領袖自尊心脆弱且拒絕承認現實；海理也打類似主題，指共和黨過去八次選舉七次落敗，保守派目標正確，但未能取得大多數國人信任，如果厭倦落敗，就要相信下一代如她，與她站同一陣線。