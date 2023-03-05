中駐美使館增加簽證預約 延長辦公 持2020年3月前簽證者 需重新申請

由於簽證需求激增，中國駐美大使館4日宣布增加簽證申請預約名額，並延長辦公時間，以便發放更多簽證。圖為抵達首都國際機場的海外旅客。(Getty Images)

中國兩個月前重開邊境 以來，面對海外華人申請簽證 龐大壓力；由於需求激增、挫敗感持續增加，中國駐美大使館 4日宣布增加簽證申請預約名額，並延長辦公時間；若有緊急人道事由可走「綠色通道」。但持有2020年3月以前核發簽證的美國公民，仍需重新申請簽證。

中國駐美大使館聲明表示，增加簽證申請預約名額數量和依需要延長辦公室開放時間，是為了更好地「滿足當前形勢下的簽證申請需求，進一步優化服務」。

工作日增發兩次預約號

聲明指出，自即日起，大使館除了在每個工作日晚上10時發放預約號量，還將在每個工作日上午10時和下午3時分別增加發放下一工作日的預約號量，並依需要延長證件大廳對外辦公時間。

2月，中國駐美大使館表示，為防止輸入性感染，持有2020年3月之前簽發簽證的美國公民，包括多年多次入境簽證在內，不得直接入境中國，均須重新提出申請。此事讓眾多持有長期簽證的海外華人和商務人士大感沮喪。

有效簽證卻不能用挨批

大使館4日聲明指出，「原有效多年多次簽證『恢復使用』後，仍可持用該簽證赴華。」但這樣的說明，引來部分人士在社群媒體不滿回應道，「這都是廢話，直接告訴我們什麼時候可以恢復長期簽證。」還有人說：「持有效簽證卻不能使用，這樣折騰人很有趣嗎？」

中國重開邊境兩個月來，簽證核發量已基本回升，但因需求極高，往往需要數周才能獲得簽證。疫情前，簽證核發過程約需幾天時間。

中國駐美大使館呼籲，「如沒有緊急或特殊事由必須在近期內前往中國者，建議避開當前簽證申請高峰，合理安排申請時間」。

人道需求可走綠色通道

與此同時，如因人道主義事由，包括奔喪及探望病危重親屬在內，需緊急前往中國，可依「緊急人道事由領事證件申請『綠色通道』辦理須知」提出申請，取得緊急辦證便利。

「綠色通道」分為旅行證和簽證兩種流程。緊急旅行證是透過「中國領事」APP線上提交旅行證申請單；緊急簽證須登錄「中國簽證在線填表網站」(COVA)，線上填寫並提交簽證申請表。符合條件的申請，大使館會回覆電郵或電話告知具體安排，提供緊急辦證便利。