我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

拜登料頒新行政令 緊縮美對中投資 半導體、AI在列

記者胡玉立／綜合報導
圖為北京一酒店外懸掛的美中兩國國旗。(Getty Images)
圖為北京一酒店外懸掛的美中兩國國旗。(Getty Images)

熟悉審議情況的白宮官員不具名表示，拜登總統即將頒布行政命令，對美國企業可能構成國家安全風險、具國安應用先進技術的海外投資，嚴加設限，以防中國取得提高軍事實力的技術。這是美中關係日趨緊張、兩大經濟體競爭激烈之際，白宮以中國軍事技術部門為目標，保護美國技術優勢的最新舉措。

據「華爾街日報」及美聯社4日報導，財政部和商務部考慮建立新的監管體系，禁止美國在中國某些領域投資；預計禁止投資範圍，將涵蓋對先進半導體、量子計算和某些形式的人工智能私募股權和風險投資；希望藉此阻止美國投資者向中國公司提供資金和專業知識，助北京提高軍事決策速度和準確性。

圖為已受美國制裁的中國華為公司。(美聯社)
圖為已受美國制裁的中國華為公司。(美聯社)

財政部4日提供給國會議員的報告稱，新計畫將側重於「防止美國資本和專業知識被用於威脅美國國家安全，同時不至於對美國投資者和企業帶來不應有的負擔」。

儘管報告未具體說明哪些國家會受到新規則約束，但知情人士表示，拜登政府新規定主要是處理美國在中國的投資。

財政部和商務部報告表示，相關政策將在近期敲定，9日發布的白宮預算，會為此投資篩選計畫尋求資金。新計畫將徵求公眾意見。

聯邦政府一直在審查進入美國的外國投資，防範外國投資進入美國敏感領域。針對美國對海外投資設立規範，顯示拜登政府為杜絕國安風險，決定採取更大步驟。去年10月，美國已對先進半導體和晶片製造設備實施出口管制，以限制中國獲得先進晶片能力。

預料此最新舉措勢將遭到美國企業反對。官方試圖向商界發出信號，政府審查美國在中國投資，不會做得太過分。

財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)最近表示，「釐清『競爭』和『國家安全』，非常重要。美國在與任何國家的公平競爭環境中，做得很好；但面對存在國家安全風險的狹窄領域，我們也希望能使用工具來保護國家安全」。

華爾街日報指出，拜登政府官員正爭取七國集團(G7) 先進國家支持對中國投資設限的想法，5月G7將舉辦高級別會議，屆時可能會認可此構想。歐盟官員表示，美國控制對海外投資的對話正進行中，但歐盟在制定此類投資計畫方面，遠遠落後美國。

拜登總統即將頒布行政命令，對美國企業可能構成國家安全風險、具國安應用先進技術的海...
拜登總統即將頒布行政命令，對美國企業可能構成國家安全風險、具國安應用先進技術的海外投資，嚴加設限。圖為已被設限的抖音母公司字節跳動。(Getty Images)

投資 拜登 財政部

上一則

年會演說 川普：我是保守派「復仇」唯一戰士

下一則

中駐美使館增加簽證預約 延長辦公 持2020年3月前簽證者 需重新申請

延伸閱讀

拜登料頒新令緊縮美對中投資 半導體、AI都在列

拜登料頒新令緊縮美對中投資 半導體、AI都在列
中國欲援俄致命武器情報何來？ 美：俄政府官員

中國欲援俄致命武器情報何來？ 美：俄政府官員
蕭茲訪白宮 美、德領袖會面 聚焦俄烏戰事

蕭茲訪白宮 美、德領袖會面 聚焦俄烏戰事
「類BTA」 台美貿易倡議 將簽早收清單

「類BTA」 台美貿易倡議 將簽早收清單

熱門新聞

睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

2023-02-26 10:08
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
拜登1日正式提名蘇維思(右)出任勞工部長。(歐新社)

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

2023-03-01 13:26
高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。（美聯社）

西方戰車尚未發威 但3種武器已改變俄烏戰爭走勢

2023-02-26 13:08

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市