中國兩會登場 新領導班子確立 議程如開盲盒

中國政協3日舉行第一次會議的預備會，本屆政協、人大「兩會」最重要任務是選出中國新一屆領導組成。（新華社）

李強任總理 秦剛晉副國級

中國第14屆全國人大會一次會議今天(4日)登場，確定中國最新領導班子，總理由李強接任，現任總理李克強 已在中南海拍「畢業照」，正式退出中國領導階層。

政治局常委李強將接替李克強出任中國國務院總理，較少行政歷練的李強破格出線，被視為習近平在中共20大的重要班底。（路透）

罕見僅1場部長記者會

消息人士透露，由於是換屆記者會，又是「開新局」和「新征程」的一年，有別於往年，今年的全國人大會議期間，將只有一場「部長記者會」，即中國外長秦剛七日上午的國際記者會。秦剛並將於兩會 期間被選舉為中國國務院 國務委員，晉身副國級。

值得注意的是，今年「兩會」中國官方至今未公布所有議程。許多記者都是當天才被知會可以參加次日大會，當天下午進入指定飯店，做完核酸，確定沒問題，次日再由會務人員用大巴士集體帶往人民大會堂。一些外籍記者反映，採訪今年兩會充滿不確定性，「宛如開盲盒」。

中國政協主席汪洋（左）即將卸任，由王滬寧（右）接任。兩人3日在第14屆政協預備會議上握手，也象徵新老交接。（新華社）

李克強返回北大任教

另，中國國務院總理李克強北大同班同學、知名律師陶景洲二日在推特發布影片顯示，李克強近日已率領13屆國務院全體班子成員在中南海北院與國務院工作人員拍「畢業照」，影片在網路引發廣泛傳播。李克強將在兩會上卸任總理職位，退出中共領導層，返回北大任教。

中國全國政協開幕前記者會3日下午舉行，正式揭開今年「兩會時間」。政協大會新聞發言人郭衛民表示，全國政協14屆一次會議將於4日下午三時在人民大會堂開幕，11日下午閉幕，會期七天半。

兩岸交流議題受矚目

在記者會上被問到兩岸民眾都非常期盼兩岸交流能夠春暖花開時，郭衛民表示，「兩岸各領域的交流合作開展30年了，應該具有深厚的基礎和內在的動力，也是大勢所趨」。

他指出，在疫情防控進入新階段的形勢下，中國全國政協將繼續推進與台灣各界的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展，融合發展。

消息人士指出，往年三月的全國人大會，包括外交部、商務部、人民銀行等重要部委都會舉行「部長級」記者會，但今年濃縮為只有外長秦剛的一場。秦剛已於去年12月上任外長，並於今年陸續出訪非洲和在印度舉行的Ｇ20外長會議。

不過兩會前，中國國務院新聞辦公室已邀請多位現任部長以「開局」系列為名舉行一系列記者會，為過去的施政成果向公眾報告。

北京消息表示，今年人大會只有三場記者會，即秦剛、人大各委員會工作報告和新任總理李強記者會。

部長級記者會減為一場，但大會的場次卻增加了，共有八場大會。包括各種選舉，如中國國家主席、副主席、總理、副總理、國務委員、最高法院院長、最高人民檢察院檢察長等。

由於本次「兩會」恰逢政府換屆，不少中央級媒體都派出數十人，甚至是數百人的大型採訪團，但由於「大會增加」、「部長記者會只剩一場」，被迫臨時規畫大型專題來填補空白。