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路透：鬆綁清零…習近平與預期的「二把手」李強不同步

編譯盧炯燊／綜合3日電
傳聞即將上任的中國新任總理李強（右）對清零政策看法與習近平（左）不同，後來發生烏魯木齊大火，習近平才加快開放腳步。（路透）
傳聞即將上任的中國新任總理李強（右）對清零政策看法與習近平（左）不同，後來發生烏魯木齊大火，習近平才加快開放腳步。（路透）

中國在2022年12月7日突然在新冠防疫政策上大轉向，發布「新十條」措施，不再提「清零」政策；為何轉向，北京迄今仍未公開說明決策過程；但路透3日報導，預期在「兩會」接任國務院總理的中共第二號人物李強在鬆綁清零的速度上，與中共總書記習近平意見不一，可能是關鍵人物。

「新十條」前 高層悄擬計畫

路透綜合超過六位知情人士報導，早在宣布「新十條」前，已有高層官員及醫學專家在悄悄制定計畫改變國家主席習近平的「清零」政策，目標是在2022年底前逐步重新開放國門，2023年3月宣布恢復正常。整個過程暴露了李強與習近平在開放步伐上的分歧。

在去年10月的中共20大，再度連任總書記的習近平仍堅持「清零」政策，但中央疫情工作小組副組長、政治局常委王滬寧與醫學專家及高層官員舉行了閉門會議，考慮如何解除這種嚴厲做法。當他們考慮重新開放計畫時，新冠疫情其實已超出政府控制的能力。

消息人士表示，李強在中共20大後擔任中央疫情工作小組組長，他在2022年11月11日宣布適度的20項措施來放鬆限制。習近平本人也開始減少個人預防措施，11月14日在印尼20國集團峰會上多次不戴口罩公開露面。

習態度動搖 一些城市收緊

然而在寬鬆措施下病例開始增加，習近平態度動搖了，並希望恢復「清零」政策。11 月中旬，當習近平在東南亞訪問時，要求中國「堅定不移地」執行「清零」政策，一些城市重新收緊限制。

習近平的搖擺不定導致中共高層在11月中下旬重新辯論抗疫政策，當時中國經濟增長下滑至近半個世紀以來最糟的水平。消息指出，李強頂住了習近平要求放慢重新開放步伐的壓力。

突重新開放 安撫白紙運動

整個轉折點就是11月24日新疆鳥魯木齊住宅區造成十死九傷的大火，從而觸發全國多地年輕人要求結束「清零」政策的白紙運動。

最高領導人最終選擇了匆匆重新開放以安撫抗議者，因為持不同意見者對政權穩定的威脅，比病毒更具風險，習近平也放權由李強負責。

但比預期更早的突然重新開放，導致病毒即時爆發，醫院不堪重負，藥店被搶空。李強12月25日在全國電話會議上敦促要及時調配資源，確保為包括長幼在內的重點人群獲得藥物及治療。

李強表示，現在「時機成熟，基本條件具備」，可將新冠作為不太嚴重的乙類疾病來管理，即所謂「乙類乙管」。

據新華社報導，習近平2月16日宣布對新冠取得決定性勝利。

國家衛健委在回應路透詢問時強調中國以保障健康為目標，不斷優化調整防控措施，在較短時間內平穩過渡到復工復產。

習近平 李強 中共

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