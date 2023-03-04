互聯網失寵 兩會名單沒馬化騰 半導體、AI企業家取代

騰訊馬化騰（前排左三）、阿里巴巴馬雲（前排右二）2018年出席兩會都是目光焦點，但今年都不見身影。（路透）

中國全國「兩會 」登場，外界觀察到，來自網路與資訊產業的民營企業家基本已不在本屆人大代表或政協委員名單之中，取而代之的是來自半導體、AI 、電動車 等領域的人員。這或許也反映出中共當權者當前的產業偏好。

根據官方公布的名單，原全國人大代表騰訊董事會主席馬化騰、百度董事長李彥宏、聯想董事長楊元慶；原政協委員網易董事會主席丁磊、京東集團董事會主席劉強東、搜狗執行長王小川等人，均不在本屆人大代表或政協委員的名單之列。

「58同城」總裁姚勁波是本屆全國人大代表，也是本屆兩會唯一來自網路界的企業家。

相比互聯網平台企業受到冷落，來自半導體、AI、電動車等戰略產業領域的人物，則有多人成為本屆全國人大代表或政協委員。例如：半導體專家中國科學院大學校長李樹深、小米董事會主席兼電動車企業家雷軍、晶片製造商華虹半導體董事長張素心、蘋果鏈電子廠歌爾董事長姜濱、電動車品牌小鵬汽車董事長何小鵬為本屆人大代表。

另外，AI晶片開發商寒武紀科技董事長陳天石、三六零安全科技董事長周鴻禕則是任政協委員。