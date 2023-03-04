半導體當紅 劉鶴喊搶外籍專家：給予真正國民待遇

即將卸任的中國國務院 副總理劉鶴2日在北京調研集成電路（積體電路）企業發展座談會上表示，中共總書記習近平高度重視集成電路產業發展。他強調，發展集成電路產業必須發揮「新型舉國體制」優勢，用好政府和市場兩方面力量。券商預期，「兩會」後中國官方對半導體產業的政策支持力度將可望加大。

在美國全力發展晶片 並限制中國發展的挑戰下，劉鶴的發言引人關注。

據新華社報導，劉鶴指出，集成電路是現代化產業體系的核心樞紐，關係國家安全和中國式現代化進程。中國已形成較完整的集成電路產業鏈，也湧現了一批優秀企業和企業家，在局部已形成了很強的能力。尤其中國擁有龐大的晶片消費市場和豐富的應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是推動集成電路產業發展的戰略性優勢。

劉鶴提出，政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，引導長期投資，對外籍專家給予真正的國民待遇，幫助企業加快引進和培養人才。與此同時，必須依靠企業家實現集成電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。

劉鶴還要求，必須堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。

中國中信證券認為，從當下產業安全角度來看，中國應重點關注半導體設備、零部件、材料、高端晶片等易「卡脖子」環節，這些領域後續可望獲得官方政策支持，如可能給予集成電路從業技術人員一定的個所稅減免或退稅優惠等。

微軟創始人比爾蓋茲 （Bill Gates）近日接受金融時報Podcast節目採訪時表示，「美國無法永遠阻止中國獲得晶片」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片」。比爾蓋茲2020年9月受訪時就曾直言，不賣晶片給中國，就意味著美國將失去一批高薪工作，並促使中國加速晶片自給自足。