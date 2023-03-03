美國分裂成紅藍州？共和黨眾議員提議 逾3成選民贊同

民調 機構「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)民調顯示，喬治亞州共和黨 籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)將美國分裂成藍紅兩派的提議獲得34%受訪選民贊同，其中共和黨支持者占一半。

格林2月20日在推特(Twitter)發文寫道，「我們需要國家分裂，我們需要分開紅州與藍州，並限縮聯邦政府。」

格林堅稱，「與我對談的每個人都這樣說。」

格林強調共和黨做為反對黨的情緒，她寫道，「從抵在喉嚨裡的病態和噁心『覺醒文化』(woke culture)議題，到民主黨 的離經叛道的『美國最後政策』(America Last policies)，我們受夠了。」

拉斯穆森報告2月21日到23日間訪問1000位選民發現，34%選民認同格林，57%不同意她的看法。

若以黨派區分，贊成與反對格林的共和黨人只有五個百分點的差距，而有26%的民主黨人認同這位支持前總統川普的眾議員。

67%民主黨人與42%共和黨人不認同格林的看法，25%的獨立選民支持國家分裂，但有63%的獨立選民反對。

整體而言，9%選民不確定他們對於分裂國家激進主意的態度。

上一次美國因為意識形態分裂，是1861年4月12日引爆「南北戰爭」(American Civil War)，讓國家陷入四年多的血腥歲月，每天平均有500人喪命。

民調發現，超過33%受訪者對此可能性抱持開放態度；近期選舉、對國家領袖的看法、選民所在選區的歷史投票率等現況，都凸顯出選民以紅藍畫分國家的立場。

目前50個州有29州由共和黨州長執政，24州曾在過去至少三、四次的總統大選中投給共和黨候選人；若只看2022參院選舉，27州屬於紅州。

整體而言，美國相當分裂，且略親共和黨的州多於親民主黨的州，各州人口數差異大，人口稠密的州多傾向民主黨，地廣人稀的州則偏向共和黨。