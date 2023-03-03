我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

美國分裂成紅藍州？共和黨眾議員提議 逾3成選民贊同

編譯陳韻涵／綜合2日電

民調機構「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)民調顯示，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)將美國分裂成藍紅兩派的提議獲得34%受訪選民贊同，其中共和黨支持者占一半。

格林2月20日在推特(Twitter)發文寫道，「我們需要國家分裂，我們需要分開紅州與藍州，並限縮聯邦政府。」

格林堅稱，「與我對談的每個人都這樣說。」

格林強調共和黨做為反對黨的情緒，她寫道，「從抵在喉嚨裡的病態和噁心『覺醒文化』(woke culture)議題，到民主黨的離經叛道的『美國最後政策』(America Last policies)，我們受夠了。」

拉斯穆森報告2月21日到23日間訪問1000位選民發現，34%選民認同格林，57%不同意她的看法。

若以黨派區分，贊成與反對格林的共和黨人只有五個百分點的差距，而有26%的民主黨人認同這位支持前總統川普的眾議員。

67%民主黨人與42%共和黨人不認同格林的看法，25%的獨立選民支持國家分裂，但有63%的獨立選民反對。

整體而言，9%選民不確定他們對於分裂國家激進主意的態度。

上一次美國因為意識形態分裂，是1861年4月12日引爆「南北戰爭」(American Civil War)，讓國家陷入四年多的血腥歲月，每天平均有500人喪命。

民調發現，超過33%受訪者對此可能性抱持開放態度；近期選舉、對國家領袖的看法、選民所在選區的歷史投票率等現況，都凸顯出選民以紅藍畫分國家的立場。

目前50個州有29州由共和黨州長執政，24州曾在過去至少三、四次的總統大選中投給共和黨候選人；若只看2022參院選舉，27州屬於紅州。

整體而言，美國相當分裂，且略親共和黨的州多於親民主黨的州，各州人口數差異大，人口稠密的州多傾向民主黨，地廣人稀的州則偏向共和黨。

共和黨 民主黨 民調

上一則

保守派式微？德桑提斯、潘斯等共和黨大咖缺席年會

下一則

禁中國公司買農地 密蘇里州眾議會通過

延伸閱讀

NBA／傳哈登今夏有意重返火箭 原因跟「夜店」有關

NBA／傳哈登今夏有意重返火箭 原因跟「夜店」有關
湯普森再發威砍32分 勇士逆轉灰狼

湯普森再發威砍32分 勇士逆轉灰狼
NBA／格林問公鹿如何奪冠？字母哥：學習勇士

NBA／格林問公鹿如何奪冠？字母哥：學習勇士
MLB／5投手新季有望爆發 道奇2人上榜

MLB／5投手新季有望爆發 道奇2人上榜

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選