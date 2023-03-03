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第一夫人談婚姻生活 表態全力支持拜登競選連任

編譯徐薏茹／綜合2日電
第一夫人吉兒正在非洲訪問，她近日兩次專訪都引起國人重視，第一次談到拜登的任務還沒完成，等於宣布拜登競選連任；2日再談夫婦相處之道，似在幫拜登暖身。（美聯社）
第一夫人吉兒正在非洲訪問，她近日兩次專訪都引起國人重視，第一次談到拜登的任務還沒完成，等於宣布拜登競選連任；2日再談夫婦相處之道，似在幫拜登暖身。（美聯社）

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)於訪問肯亞首都奈洛比(Nairobi)期間接受有線電視新聞網(CNN)節目「黃金時間」(Primetime)採訪，談論與總統拜登的婚姻生活；她在節目中也表示全力支持拜登2024年競選連任，但也語帶保留說：「如果他想做其他事，我們也會在一旁支持。」

吉兒表示，她在提供拜登各式見解與建議方面維持「好的平衡」，「我當然會告訴他故事，我見識過一些事，知道人們想要什麼、遇到哪些挑戰，所以並不是我喜歡發表意見，比較像是，我告訴你我看到什麼、聽到什麼，大家又對我說了哪些事。」

而在另一方面，吉兒說她的丈夫也幫助她理解看待問題的不同方式，「他提供雙面的看法，…他很擅長去理解為何他人會這樣想，他理解雙方，這是他的一部分優勢。」

吉兒談到自己並非丈夫的顧問，但她是拜登最信任的夥伴，並且在白宮內部發揮重要的影響力。

吉兒在北維吉尼亞社區大學(Northern Virginia Community College)教授英語和寫作，是首位在白宮之外擁有全職帶薪工作的第一夫人。

拜登入主白宮期間，吉兒提倡教育議題，透過「支持軍隊」(Joining Forces)行動幫助軍人家屬，投入「抗癌登月」(Cancer Moonshot)倡議，期望終結癌症，第一夫人是拜登政府在全國活動最常露面的代言人之一。

在訪問國外期間，做為教育工作者和第一夫人的經歷幫助吉兒與他人建立連結，包括成為第一夫人兩年期間的10次海外行程，她表示拜登傾向推動政策，「而我試著以也許較溫和的方向前進。」

此次是吉兒第六次訪問非洲，先前拜登任職副總統時期，她作為第二夫人曾五度拜訪非洲。她的重點放在傳遞訊息，宣揚婦女賦權、維護民主，並強調美國的「總統防治愛滋病緊急救援計畫」(PEPFAR)。

她還尋求將焦點轉至嚴重乾旱的東非，在訪問肯亞最後一天前往偏僻的村莊洛斯特蒂(Lositeti)。

拜登 白宮 教育

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