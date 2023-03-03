蘇利文：中共若拿下台灣 威權會蔓全球 美直接受威脅

聯邦參院軍事委員會參議員蘇利文2日演講表示，台灣是對抗中共威權擴張的第一線，若中共突破第一島鏈，將直接威脅美國。(記者張文馨／攝影)

聯邦參院軍事委員會參議員蘇利文 (Dan Sullivan)2日在智庫演講表示，台灣是對抗中國共產黨 威權擴張的第一線，若中共 突破第一島鏈，將直接威脅美國領土和人民，強化嚇阻力量應該是美國政策的優先。

國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)2日表示，在2030年前嚇阻中國進犯台灣，「我認為我們可以做到」，但不容易且挑戰很大；美國正在強化嚇阻力量，以確保北京認為「侵略成本高到不可接受」。

蘇利文主張三層嚇阻來應對中共野心，他說，應確保台灣有足夠自我防衛能力，應強化美國回應能力，並在侵略發生之前，與全球盟友取得共識，對中共表明，侵略要面臨經濟、金融、貿易和能源制裁後果。

聯邦參院軍事委員會參議員蘇利文2日演講表示，台灣是對抗中共威權擴張的第一線，若中共突破第一島鏈，將直接威脅美國。(記者張文馨／攝影)

不過他也說，去年通過的國防授權法，對於確保台灣自我防衛能力有了重大進展，但拜登政府支持力道不足，使國防授權法的最重要部分缺乏資金。

蘇利文所指，為國防授權法授權美國政府五年內提供總價100億美元的無償軍援(每年最多20億美元)，以支持台灣面對中國的侵略；但最後並未納入撥款法案，形同有法源、沒資金。

蘇利文以台灣重要性為題，從全球經濟和地緣政治角度，分析中共奪台的後果。

他說，首先，台灣掌握先進晶片，一旦爆發戰爭甚至被中共奪下，將災難性打擊美國和全球的經濟與安全；其次，這將是全球關鍵地區的地緣戰略挫敗，解放軍拿下台灣，突破第一島鏈，下一步將直接威脅美國領土關島和北馬里亞納群島所在的第二島鏈。

蘇利文引述前總統艾森豪在回憶錄所說，若中國拿下台灣，會影響區域條約盟友看待美國履行防禦條約義務的能力，憂慮至今猶在，包含日本、南韓和澳洲。

蘇利文表示，若中共奪下台灣，中國共產黨總書記習近平的威權模式會在全球迸發，因此，美國與全球應盡力嚇阻中共。

至於台灣，蘇利文以烏克蘭為例表示，台灣必須展現為反抗侵略奮戰至死的意志，要有足夠訓練，有能投入戰鬥的後備力量，以及能作為不對稱戰力的武器系統。