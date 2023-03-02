德州禁中國人買房 源於中國富豪空軍基地旁買13萬畝地

部分議員推動在德州或其他州禁止中國人購置房地產，引發華裔社區不滿，走上街頭抗議。圖為華人2月在休士頓的抗議。（Getty Images)

德州 議會提案阻止中國公民和企業在德州購置土地、住房或任何其他房地產，法案提出的背景，是一名曾是中國人民解放軍退役將軍的億萬富豪，在德州瓦沃迪郡(Val Verde County)購買了超過13萬英畝的土地，準備用來建造風力發電場，但由於該土地毗鄰洛弗林空軍基地(Laughlin Air Force Base)，而這座基地是美國最大的空軍飛行員訓練中心，引發了人們對外籍人士購買美國土地的擔憂。德州政府作出回應，禁止與中國有直接關係者投資此類基礎設施項目。

然而德州議會共和黨籍參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst)擴大這一禁令，試圖推動在德州通過禁止包括中國、伊朗 、北韓 、俄國四國的公民、利益實體(entity)、政府在德州購置土地房產的法案，將導致包括在科技行業工作或在德州大學學習的大量中國移民連買房這樣基本的行為都無法完成，因此引起一些法律學者的質疑。

「紐約時報」引述奧斯汀德州大學憲法學教授斯蒂芬．弗拉德克(Stephen I Vladeck)說，「這樣的法案將引發一系列憲法議題」。他認為，法案沒有將美國境內和境外的人群明確區分，因而引發了「嚴重的正當程序和平等保護爭議。」

美國公民自由聯盟(ACLU)德州分會的律師正在關注法案的進展，他們表示，州議會的法案可能與聯邦政府處理對外關係的特權相衝突，而且違反了憲法。分會律師戴維．多納蒂表示，「這項歧視性法案將禁止我們社區的成員參與德州經濟，包括雙國籍公民和合法永久居民，如綠卡持有者」。

「紐時」指出，目前美國一些州通過的新法律及擬議中的法律不僅針對中國公民，還廣泛針對所有外國政府、企業和新移民的置業。還有一些法律，比如德州正在考慮的一部法律，格外針對那些被視為特別安全威脅的國家，除中國外，還有俄羅斯、伊朗和北韓。

德州民主黨領袖指出，議會共和黨人眼下提交議會的廣泛措施似乎更多是受到反中政治環境加劇的推動，而不是出於對間諜活動或外國掌控食品供應的合理擔憂。

2021年的一項人口普查估計，約有15萬海外出生的華人居住在德州，如果禁令通過，他們是受影響最大的群體，人口數量超過了其他任何族裔。