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嗆美援台法案 中國25架戰機又擾台 19架「殲10」越界

記者張聲肇／綜合報導
中國連續兩天派出25架戰機和三艘戰艦持續在台灣周邊活動， 其中19架是殲10戰機。(台空軍司令部提供)
中國連續兩天派出25架戰機和三艘戰艦持續在台灣周邊活動， 其中19架是殲10戰機。(台空軍司令部提供)

中國不滿美國國會通過系列援台法案，連續兩天派出25架戰機和三艘戰艦持續在台灣周邊活動，台北國防部說，其中19架越過台灣防空識別區(ADIZ)的界線。

台灣空軍公布的台海周邊空域活動示意圖顯示，侵擾西南防空識別區的19架次的是殲10戰機。台灣的戰鬥機也緊急升空，船艦加緊巡邏；台國防部發布新聞稿指出，台灣軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

英國每日郵報報導，中國機艦擾台幾乎已成日用平常，利用所謂的「灰色地帶」戰術，以為既可威嚇又可讓台灣的國防人員疲於奔命，還能打擊民心士氣。此外，中國也對台灣發動網路作戰和假消息攻勢，外交陣線更毫不留情想挖盡台灣僅存的邦交國。

可是，美國和中國的角力也日漸熾熱，台灣趁機把141架F-16戰機的裝備升級，還另外訂購66架，加強整體防空能力。去年9月，台灣花了11億美元，從美國購買響尾蛇地對空和空對空飛彈。

解放軍戰機1日並未跨越台海中線，這是兩國之間非正式的界線。去年8月中國開始大規模軍演後，中國空軍幾乎無日不飛越中線，希望對台灣居民，造成巨大的心理壓力。

到目前為止，雙方軍隊還沒向對方開出一槍一炮，中國軍機也只侵入台灣的防空識別區，沒侵犯領空。防空識別區讓台灣有足夠的時間回應任何威脅。

1日的擾台規模和先前比起來，算是相當節制了。去年中國國慶日前後，北京派出149架飛機，以攻擊戰鬥編組的隊形，繞行台灣西南部外海。

國防部 北京 邦交

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