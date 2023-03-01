眾院對中委員會首場聽證：中共竊智財權 投資軍力犯台

眾院「中國問題特別委員會」28日晚舉行成立後首場聽證會，共和黨籍主席蓋拉格(後中)主持。(美聯社)

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」28日晚間舉行首場聽證會，議員和證人分別談到中國共產黨各方面的挑戰，盜竊智慧財產權以發展自身實力，大量投資解放軍以準備侵略台灣。

主席蓋拉格（Mike Gallagher）開場時說，戰略競爭不是「其爭也君子」，是現代的生存之戰，是對於自由與願景的追求，國會雖然分裂，但必須在這個問題上團結起來，必須懷抱急迫感來採取行動。

民主黨籍的首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提到中共 對維吾爾族實施種族滅絕、威脅台灣等鄰國，徹底破壞美國的經濟與貿易，意在「東升西降」，在未來的戰略領域取代美國和其他競爭對手。

前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）在作證時，先後有兩名抗議者從聽眾席站起，高舉「中國不是我們的敵人」、「停止仇恨亞裔」等標語，對委員會針對中國表達不滿，遭到請離；美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）說，美國容許言論自由，因此他們可以表達意見，中國沒這種空間，還會壓制這些聲音。

聽證現場出現有備而來的人士持「中國不是我們敵人」的標語抗議，被警衛制止。(美聯社)

前副國安顧問博明（Matt Pottinger）表示，「北京 視美國為主要對手（primary adversary）。」自冷戰結束、蘇聯解體後，美國就是北京的意識形態和軍事威脅；白紙運動凸顯了中國共產黨害怕中國人民，北京害怕民眾的示威運動，害怕民主與自由的力量。

博明說，中共善於掩飾自己的真正意圖，將自己表現成建設性的、合作的、負責的，以及正常的，這是現代社會的最大魔術之一，中國共產黨是列寧政權的胡迪尼大師，當魔術消退，大家就沒道理再被北京的意圖所愚弄。

麥馬斯特表示，許多國際社會領導人不了解中共意圖，太過一廂情願與自欺欺人，將資本與技術轉移至中國，結果反讓自身的競爭優勢受害。

保羅以美中貿易逆差為例，他說，20年來，美國對中國的投資成長超過10倍（2021年為1119億美元），但中共偷走智慧財產權、駭入隱私訊息，讓美國數千家已倒閉的企業損失6000億美元。

保羅說，隨著中國成為世界工廠，納入世界貿易組織（WTO）體系，帶動經濟成長，美中貿易逆差在2018年擴大到4180億美元，同時，有370萬個美國工作機會消失。

接著，疫情導致供應鏈斷裂，保羅說，美國的業界和公共政策都需要重新思考供應鏈的健全，在藥物、關鍵礦物、微電子等領域缺漏補實，美國需要激烈競爭，更需要保護美國勞工的新戰略。