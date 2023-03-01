兩黨大團結 眾院委員會通過10挺台制中法案

眾院對中委員會28日晚舉行成立以來首場聽證會，聚焦中方對美國威脅。主席蓋拉格表示，美國對中國一廂情願的時代已經結束。（美聯社）

國會眾院 金融委員會28日通過十項旨在抑制中國經濟實力的議案，其中包括支持台灣的法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖並確保台灣國際參與；而前總統川普任內的白宮副國家安全顧問、中國事務專家博明 (Matthew Pottinger)在對眾院對中委員會發表的證詞中，指責中共早在多年前，即已對美國發動「冷戰」。

經濟手段嚇阻 集中火力

眾院28日集中火力討論對中議題，對中委員會召開首次聽證會，邀請四位前政府官員作證。外交委員會審查台灣保證法修正案，要求國務院更新台灣準則。新聞網站Politico形容這是國會的「大團結」。

金融委員會通過的支持台灣法案，鼓勵台灣加入國際貨幣基金組織(IMF)，並將在中國威脅台灣安全情況下，把中國排除在20國集團(G20)等全球組織之外；法案將送眾院全院院會討論表決。

10項法案 全部無人反對

眾院對中委員會28日舉行成立以來首場聽證會。(Getty Images)

金融委員會28日舉行新會期第一次法案審議，通過的十項法案包括：要求美國政府審查為中國高級官員服務的金融機構、針對中國學名藥物製造的措施、委託財政部 就與中國金融業相關的全球經濟風險進行調查報告等；支持台灣的三項法案包括「台灣衝突嚇阻法案」(Taiwan Conflict Deterrence Act)、「保護台灣法案」(Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to (PROTECT) Taiwan Act)與「不歧視台灣法案」(Taiwan Non-Discrimination Act)，都在無人反對下通過。

排在第一項討論的「台灣衝突嚇阻法案」，由委員會副主席、共和黨籍眾議員希爾(French Hill，阿肯色州)提出，法案指示美國財政部公布為中國高階官員提供服務的金融機構清單，並授權財政部禁止機構向這些官員與其家屬提供服務。

由加州共和黨籍國會眾議員金映玉(Young Kim)提出的「不歧視台灣法案」呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

「保護台灣法案」指出，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團等國際金融機制與組織之外。

金融服務主席麥克亨利 (Patrick McHenry) 表示，兩黨都支持這些法案很值得注意；委員會成員沃特斯(Maxine Waters)表示，「這些都是讓中國承擔責任的適度努力。」

對中委員會 前官員作證

博明與三名證人28日應邀在眾院中國特別委員會作證，委員會希望了解與在北美被擊落的間諜氣球議題，以及中國可能協助俄羅斯對烏克蘭戰爭導致緊張局勢加劇等問題。

博明：中方像飢餓的沙魚

根據政治新聞網站Politico在會前取得博明的證詞摘錄，博明在證詞中指出，「中共應被視為一條飢餓的沙魚，它對情緒音樂沒有反應，會一直吃到把鼻子撞到金屬屏障為止。當他們看到潛水員建造沙魚籠時，也不會把這件事當回事。」

「我們越是堅決和毫無歉意地採取措施捍衛國家安全，邊界就越會受到尊重，力量平衡才可能越穩定。中共多年來一直在暗中對我們發動冷戰，我們若一再重申我們不是在尋求新冷戰，對我們沒有什麼好處，」博明表示。

博明曾在川普政府任職四年，目前是胡佛研究所訪問學者。同日出席作證的三名證人包括退休美國陸軍中將、川普前國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)、中國異議人士魏京生的秘書童屹(Tong Yi)，以及美國製造業聯盟(AAM)主席保羅(Scott Paul)。