解放軍若侵台 民調：46％美國人反對地面部隊援台

美國最新民調顯示，如果解放軍攻台，有46%的美國人反對派地面部隊救援台灣。

民調 機構「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)上周公布最新民調顯示，中國若出兵侵犯台灣，79%受訪者支持美方制裁中國，但反對(46%)美國派地面部隊協防台灣的受訪者較贊成者(42%)多。

拉斯穆森報告13日至15日透過電話與網路民調訪問約900名潛在選民，誤差區間為正負三個百分點。

5成民主黨 挺派地面部隊

民調顯示，若中國出兵侵台，79%受訪者支持受訪者支持美方制裁中國，在各項回應方式中獲得最高民意支持，僅12%反對美方制裁中國，9%回答不確定。

若共軍犯台，42%受訪者支持美國派地面部隊協防台灣，46%反對；若以美國兩大黨的政黨傾向區分，共和黨 受訪者40%支持美軍在台動用地面部隊，民主黨有51%，獨立選民為38%。

在其他軍種方面，63%的受訪者支持美國派空軍協防台灣，24%反對，13%的人稱不確定。

64%受訪民眾支持美國派海軍協防台灣，23%反對，13%的人不確定。

美社會現況：厭惡戰爭

「歐亞時報」(EurAsian Times)分析，前述回答反映美國社會現況，即厭惡戰爭。

民眾雖然支持以軍事介入方式挺台，但局限於派遣軍機和軍艦，而非出動地面部隊；這體現戰爭來臨時，「先進已開發國家」與「開發中國家」民意的差異，前者通常人力資源有限，但財力雄厚。

不過，因為中國是擁有先進軍隊且與美國並駕齊驅的競爭對手，對中作戰的任何國家皆必須投入巨大的人力與物力；有鑑於此，預想美軍介入的傷亡，就會促成「第一世界」先進國家的人民反對武裝衝突。

類似情緒也在美國介入伊朗及伊拉克戰事時出現，大多數民眾後來反對和平社運人士所稱的「無盡戰爭」(endless wars)。

視中為挑戰 兩黨同口徑

拉斯穆森報告凸顯美國民眾對中國及俄羅斯政治版圖的看法分歧，共和黨反對美國支持烏克蘭但支持烏俄雙方調解。

然而，共和黨與民主黨在對中強硬議題方面則口徑一致，觀察家表示，這更體現美國的重大策略挑戰。

中國威脅取代美國在全球政治中的主導地位，促其更鷹派，美國領導人也清楚中國會對美國構成「存在性威脅」(existential threat)。

拜登總統2021年3月誓言，不允許在他任內讓中國成為最富裕且強大的國家。

即便是如「國防戰略」(National Defense Strategy)和「國安策略」(National Security Strategy)等正式文件，也以「挑戰」(challenge)措詞來形容中國。(相關報導見A3)