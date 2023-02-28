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商務部「晶片法」細則出檯 ：要有托兒服務、限制回購股票

編譯潘勛／綜合27日電
商務部公布晶片法施行細則，要求接受聯邦政府補助的半導體公司在獲利達到一定程度時，要分潤給政府。去年通過的晶片法被拜登政府視為一大政績。（美聯社）
商務部公布晶片法施行細則，要求接受聯邦政府補助的半導體公司在獲利達到一定程度時，要分潤給政府。去年通過的晶片法被拜登政府視為一大政績。（美聯社）

拜登政府預定的「晶片法」(CHIPS Act)施行細則將規定，半導體廠要分潤總數近400億元的聯邦補助，財務管理及對待勞工要達到規定，例如讓員工取得可負擔的托兒服務、限制回購股票、盈利超出估計時某些要與政府分享等。

紐約時報27日報導，新法施行細則裡的要求，代表聯邦政府想改變企業界的行為，達成政府要求的經濟、國安目標。拜登政府大舉介入產業政策，為數十年來首見，自由派想賦權給勞工，官員們趁此機會推動自由派捍衛的政策。

紐時評論說，這些舉措是會增進拜登政綱某些落後的部分，但也可能設下困擾人的先例，在聯邦資助綁上政治要求。

兩黨國會議員2022年通過晶片法，撥出520億元來擴大國家半導體生產、研發，希望美國能減少對外國供應的關鍵晶片的依賴；晶片用途很廣，要生產電腦、家用電器、汽車等，都不可缺。國內外晶片廠為取得這筆聯邦資金，已宣布或開始在德州、亞利桑納、俄亥俄、紐約等州建造新廠。

商務部28日公布的施行細則有五花八門要求，不僅鼓勵廠商多生產半導體而已，例如細則規定，要求補助在1500萬元或以上的公司，必須保證提供可負擔又高品質的托兒服務，給建造或營運工廠的員工。

施行細節據料將納入規定，要求申請補貼金的半導體公司任何獲利超出預期，要與聯邦政府分享；申請補助時要繳交詳細的財務評估，言明任何獲利「上揚」時，政府有權拿一部分。商務部表示，這些要求在鼓勵各公司做營運預測時盡可能準確，不誇大任何損失以試圖取得更多資助。

申請時保證節制回購股票的廠商，可優先取得政府補貼；回購股票可推動股價上揚，增加股東及公司高層的財富。法律明文禁止各公司拿聯邦補助金，直接用於購回股票或者給付紅利。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，施行細則的財務規定想鼓勵各公司只申請真正需要的補助，預防公司把納稅人的錢用在填飽股東的荷包。

晶片法施行細則也助長聯邦政府愈來愈多的行政動作，擴大拜登經濟政策初衷以外的影響力；例如官方在兩黨通過的基礎設施建設法，便附上嚴格的勞動標準及「買美國貨」條款。

晶片 拜登 股票

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