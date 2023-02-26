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大科技公司裁員 DEI職員變動率增至33%

編譯陳韻涵／綜合25日電
大型科技公司開始廢除「平權措施」(Affirmative Action)招募政策下的多元、平等、兼容職位。圖為臉書公司的Meta標識。(美聯社)
大型科技公司開始廢除「平權措施」(Affirmative Action)招募政策下的多元、平等、兼容職位。圖為臉書公司的Meta標識。(美聯社)

通膨導致大型科技公司的人事成本上升，亞馬遜(Amazon)與沃爾瑪(Walmart)等數百家企業開始廢除「平權措施」(Affirmative Action)招募政策下的多元(Diversity)、平等(Equity)、兼容(Inclusion)職位。這些職位被稱為DEI職位。

職場研究機構「Revelio實驗室」(Revelio Labs)數據顯示，大型科技公司裁員讓DEI職員的人員變動率增至33%，非DEI職位的比率則為21%。

因應種族正義抗議而實施的DEI原則上路不到三年，最新勞力數據報告顯示DEI職員首當其衝。

曾為DEI雇員的小企業老闆艾柯斯塔(Brittany Pogue-Mohammed Acosta)告訴「華盛頓時報」(Washington Times)說，「沒有實質進展，凸顯DEI原則對大公司而言只是煙霧彈、騙局和行銷論點。」

艾柯斯塔在紐約市經營服飾、首飾店「Mosaic the Label」，該公司自詡為「唯一由混血女性企業家與母親創立的網路商店，致力賦權和拔擢其他混血少數族裔」。

艾柯斯塔說：「這些議題依然存在且必須被關注，但必須每天提起，而不是有新聞事件時才在講。」

專精種族平等的洛杉磯加大(UCLA)教育學教授哈沃德(Tyrone C. Howard)說，「許多企業在佛洛伊德(George Floyd)事件後，覺得有義務做出大膽聲明，宣告他們對多元的使命，但這些職位一開始就不穩定，缺乏安定性、方向和資源」。

Revelio研究指出，過去半年來，300多個DEI職位在企業受到經濟不景氣影響而大規模裁員後遭受牽連，亞馬遜、推特(Twitter)和Nike在16個DEI專業領域職缺中各裁員五人。 

Revelio表示，「這波裁員潮可能影響部分公司的整個多元團隊。」

此外，愈來愈多州的公共部門禁止DEI相關訓練。

哈沃德在電郵中表示，「公司不想因為作為『覺醒文化』(woke culture)的一員而遭受譴責」。

紐奧良洛約拉大學(Loyola University New Orleans)經濟學者布拉克(Walter Block)則說，「這種現象多歸功於佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、德州州長艾伯特(Greg Abbott)與共和黨掌控的另15個州議會，他們反對DEI。」

加州的DEI企業顧問狄蘭(Eugene Dilan)表示，DEI相關裁員顯示企業缺乏「執行的決心」，從未正視DEI計畫，「顯然DEI從未編進這些公司的策略中」。

裁員 亞馬遜 洛杉磯加大

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