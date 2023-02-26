我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

自願選擇…半職人數爆炸式增長 過去2個月增120萬人

編譯盧炯燊／綜合25日電
美國半職工作者大增，不少人是自願選擇半職工作，經濟學者認為反映美國經濟及一直都緊張的勞動力市場已發生變化。圖為工人在亞馬遜配送倉庫工作。(Getty Images)
美國半職工作者大增，不少人是自願選擇半職工作，經濟學者認為反映美國經濟及一直都緊張的勞動力市場已發生變化。圖為工人在亞馬遜配送倉庫工作。(Getty Images)

全國半職工作呈爆炸式增長，根據勞工部數據，去年12月及今年1月的半職人數增加120萬，其中大部分，即85萬7000人是自願選擇半職工作的，而非因為找不到全職工作或被削減工時。按照勞工部的定義，每周工時少於35小時即屬半職。

1月全國自願選擇半職工作的總人數達到2210萬人，是410萬想要全職工作者的將近六倍，這些人也在半職工作，是20年來的最高比率，新冠疫情前20年的比例是在三倍到五倍之間。若以全國1億6000萬就業人口來算，有16.3%是半職工作。

圖為馬里蘭州的一名半職工人開車為亞馬遜投遞包裹。(美聯社)
圖為馬里蘭州的一名半職工人開車為亞馬遜投遞包裹。(美聯社)

通膨居高 退休族工作貼補

經濟學者、雇主及雇員表示，兼職人數暴增，反映了美國經濟及從來都緊張的勞動力市場，已經出現了變化。

因為通貨膨脹居高不下，衣食住行等必需品價格不斷飆漲，一些本已退休或退出勞動力市場的人，也以半職工作來貼補家庭開銷。

許多人經歷新冠疫情之後重新思考職業生涯，他們寧願放棄全職而做半職；也有因為照顧家庭，健康及學業等問題而選擇兼職，所有這些都被勞工部稱為非經濟原因。

人數激增 顯示勞力流動性

賓州州立大學經濟學者戈爾登(Lonnie Golden)指出，出於非經濟原因而半職的，其增長速度比人們想像的要快得多，而且不會回落。

他指出，半職工作人數的激增，也表明了當前勞動力市場存在驚人的流動性。勞工部數據顯示，一些行業的半職工作增長速度尤其快得多，包括教育、醫療保健及娛樂服務。

圖為求職者在佛州日出市的就業博覽會找工作。(Getty Images)
圖為求職者在佛州日出市的就業博覽會找工作。(Getty Images)

雇主調整 以半職代替全職

五三銀行集團(Fifth Third Commercial Bank)首席經濟學者科澤尼克 (Jeffrey Korzenik) 認為，半職工人的增加，說明了一些雇主已認識到，過去幾十年的充足勞動力供應可能不會持續下去，因此必須作出調整以半職代替全職，甚至索性將全職工作時間縮減為半職工時。這也意味著任何只有興趣半職的人，都可取代全職雇員。

目前大多數半職為每周25至30個小時，值得注意的是，半職工作的許多缺點並沒有改變，例如收入通常低於全職，數據顯示半職時薪通常較低20%，而且絕大部分沒有資格享受醫療保險等福利。

勞工部 疫情 退休

上一則

蓋拉格：不排除全面制裁中共 加速深化與台合作

下一則

WSJ：中國提出俄烏和平方案 卻不願與俄保持距離

延伸閱讀

葉倫：全球經濟已見改善

葉倫：全球經濟已見改善
去年機場破紀錄攔截6542枝槍 反映美國社會「越來越多人攜槍」

去年機場破紀錄攔截6542枝槍 反映美國社會「越來越多人攜槍」
反映美國社會 2022年機場安檢攔下破紀錄6542枝槍

反映美國社會 2022年機場安檢攔下破紀錄6542枝槍
美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空

美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件