自願選擇…半職人數爆炸式增長 過去2個月增120萬人

美國半職工作者大增，不少人是自願選擇半職工作，經濟學者認為反映美國經濟及一直都緊張的勞動力市場已發生變化。圖為工人在亞馬遜配送倉庫工作。(Getty Images)

全國半職工作呈爆炸式增長，根據勞工部 數據，去年12月及今年1月的半職人數增加120萬，其中大部分，即85萬7000人是自願選擇半職工作的，而非因為找不到全職工作或被削減工時。按照勞工部的定義，每周工時少於35小時即屬半職。

1月全國自願選擇半職工作的總人數達到2210萬人，是410萬想要全職工作者的將近六倍，這些人也在半職工作，是20年來的最高比率，新冠疫情 前20年的比例是在三倍到五倍之間。若以全國1億6000萬就業人口來算，有16.3%是半職工作。

圖為馬里蘭州的一名半職工人開車為亞馬遜投遞包裹。(美聯社)

通膨居高 退休 族工作貼補

經濟學者、雇主及雇員表示，兼職人數暴增，反映了美國經濟及從來都緊張的勞動力市場，已經出現了變化。

因為通貨膨脹居高不下，衣食住行等必需品價格不斷飆漲，一些本已退休或退出勞動力市場的人，也以半職工作來貼補家庭開銷。

許多人經歷新冠疫情之後重新思考職業生涯，他們寧願放棄全職而做半職；也有因為照顧家庭，健康及學業等問題而選擇兼職，所有這些都被勞工部稱為非經濟原因。

人數激增 顯示勞力流動性

賓州州立大學經濟學者戈爾登(Lonnie Golden)指出，出於非經濟原因而半職的，其增長速度比人們想像的要快得多，而且不會回落。

他指出，半職工作人數的激增，也表明了當前勞動力市場存在驚人的流動性。勞工部數據顯示，一些行業的半職工作增長速度尤其快得多，包括教育、醫療保健及娛樂服務。

圖為求職者在佛州日出市的就業博覽會找工作。(Getty Images)

雇主調整 以半職代替全職

五三銀行集團(Fifth Third Commercial Bank)首席經濟學者科澤尼克 (Jeffrey Korzenik) 認為，半職工人的增加，說明了一些雇主已認識到，過去幾十年的充足勞動力供應可能不會持續下去，因此必須作出調整以半職代替全職，甚至索性將全職工作時間縮減為半職工時。這也意味著任何只有興趣半職的人，都可取代全職雇員。

目前大多數半職為每周25至30個小時，值得注意的是，半職工作的許多缺點並沒有改變，例如收入通常低於全職，數據顯示半職時薪通常較低20%，而且絕大部分沒有資格享受醫療保險等福利。