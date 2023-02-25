被指參加中國統戰組織 共和黨喊查APEC諮委主席吳建民

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民去年被拜登政府任命為亞太經合會美國商貿諮詢理事會(ABAC)主席。(East West Bank提供)

右派傳媒「每日傳訊基金會」(Daily Caller News Foundation，DCNF)2月初報導，拜登總統去年4月任命、任期一年的亞太經濟合作組織(APEC )商業諮詢委員會主席吳建民(Dominic Ng)，稱是中共 統戰團體成員。包括古登(Lance Gooden)在內的六位共和黨 聯邦眾議員為此去函聯邦調查局長雷伊(Christopher Wray)，要求調查吳建民，指他可能違反「間諜法」。

DCNF的調查指吳建民是中共統戰組織成員。吳建民2020年曾捐款10萬元給「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)、3萬5500元給民主黨全國委員會；一年多後，他被任命為APEC商業諮詢委員會主席。國務院指稱，吳建民目前負責「向APEC領袖提供建議，以反映APEC主要利益相關者的觀點」。

DCNF指其翻譯會員紀錄發現，吳建民2013年至2017年曾任「中國海外交流協會」(China Overseas Exchange Association，COEA)執行總監，2019年在「中國海外聯誼會」(China Overseas Friendship Association，COFA)開始為期五年的同職銜工作，至今仍是會員。

根據美中經濟安全審查委員會(US-China Economic and Security Review Commission)多份報告，COEA和COFA於2019年合併，被確定為中共統戰部(United Front Work Department，UFWD)組織。

共和黨國會議寫給聯邦調查局的信中寫道，「總統任命吳建民為APEC商業諮詢委員會成員，只是中共影響力和動機的另一例，顯示它的附屬組織不遺餘力地安插有影響力的中國特務擔任美國領導職務」。

DCNF認定吳建民不僅是中共統戰組織成員，還在美國和中國會見了中共統戰部門領導人。多年來，他一直在與中共高級官員會面。

共和黨籍眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)告訴DCNF，「我們需要知道中共統戰觸角滲透我們機構有多深」。