為吳建民說話被質疑忠誠 民主黨力挺趙美心

華裔國會眾議員趙美心(前左)上周為美國APEC企業諮詢委員會主席吳建民的忠誠度辯護，遭多位共和黨眾議員質疑忠誠度，眾院民主黨人則起而捍衛。(美聯社)

美國首位華裔女性國會議員趙美心 上周領銜發表聲明，為美國APEC企業諮詢委員會主席吳建民(Dominic Ng)的忠誠度辯護，反遭德州共和黨聯邦眾議員 古登(Lance Gooden)質疑她的忠誠度，眾院民主黨 人這兩天紛紛起而捍衛趙美心。

國會山莊報(The Hill)24日報導，拜登政府去年任命加州華美銀行(East West Bank)董事長吳建民擔任2023年亞太經濟合作組織(APEC)企業諮詢委員會主席，保守派傳媒「每日傳訊」(The Daily Caller)9日撰文指他與中共統戰團體(front group)有關。古登本月15日聯合另五名共和黨眾議員要求聯邦調查局調查吳建民，暗指吳可能違反「間諜法」。

趙美心(Judy Chu)以「國會亞太裔黨團」(Congressional Asian Pacific American Caucus)主席身分發聲明為吳建民辯護，指「任何華裔、任何美國人都不應因其種族、原籍國或家庭成員身分而面臨不忠或叛國的質疑」。古登22日在福斯新聞質疑趙美心的忠誠度，還說趙美心不該擁有安全許可或參加機密簡報會。

趙美心23日痛批古登言論是「種族歧視」，要求古登道歉。民主黨人也紛紛站出來力挺。民主黨競選部門負責人、眾議員戴碧妮(Suzan DelBene)24日表示，「在反亞裔仇恨繼續威脅社區之際，立即譴責這些種族主義和仇恨攻擊，至關重要」。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)23日抨擊古登，指他2021年和多數眾院共和黨人投票推翻總統大選結果、支持川普，才是對美國不忠。傑佛瑞斯表示 ，「古登對眾議員的誹謗指控危險、不合情理，且無理仇視他人。古登顯然同情暴力叛亂分子，向國人散布漫天大謊，投票不准拜登總統當選。照照鏡子，古登，你的可信度為零」。

古登迅速回應，加倍指責傑佛瑞斯和趙美心不忠。古登在電郵中說：「中國間諜活動存在是事實，趙美心和傑佛瑞斯不願遵循事實，反而打種族牌，病態展示對國家不忠。」